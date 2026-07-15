El partido de semifinales del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium no solo se jugará con el balón, sino también con los símbolos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sacudió la previa al confirmar que Argentina saltará a la cancha con su uniforme alternativo azul oscuro, acompañado de pantalones y medias negras, mientras que Inglaterra lucirá su indumentaria completamente blanca.
La elección no es casualidad ni un capricho estético de último minuto. Detrás de esta decisión se esconde una profunda carga histórica y un riguroso protocolo de la FIFA para garantizar el espectáculo visual.
El amuleto azul: Fantasmas benévolos para Inglaterra
Para el hincha argentino, la indumentaria azul frente a los Tres Leones evoca de inmediato los capítulos más gloriosos y cinematográficos de su historia mundialista:
México 1986 (El mito fundacional): En los cuartos de final del Estadio Azteca, Diego Armando Maradona inmortalizó la camiseta azul calada de emergencia en las calles de Ciudad de México al firmar la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” para el triunfo 2-1.
Francia 1998 (El drama de los penales): Argentina volvió a vestirse de azul en Saint-Étienne durante los octavos de final. Aquella mítica noche del 2-2, recordada por la expulsión de David Beckham tras una falta a Diego Simeone, se selló con la clasificación albiceleste en penales gracias a las manos de Carlos Roa.
Habiendo ganado las dos veces previas que enfrentó a Inglaterra vestida de azul en un Mundial, la AFA movió sus fichas para solicitar formalmente repetir la combinación, transformando la prenda en un auténtico amuleto de cara a la batalla de Atlanta.
¿Cómo decide la FIFA qué uniforme utiliza cada selección?
Aunque la AFA presentó un pedido formal, la última palabra siempre le pertenece a la FIFA. Las federaciones registran sus equipaciones principales y alternativas antes de iniciar el torneo, pero el organismo internacional es el encargado de dictaminar la combinación exacta para cada encuentro basándose en un estricto manual:
- Diferenciación cromática absoluta: El objetivo primordial es que los dos equipos contrasten a la perfección en el campo. Al vestir Inglaterra completamente de blanco y Argentina de azul oscuro con negro, no existe ningún tipo de conflicto reglamentario.
- Transmisión televisiva y tecnología: La FIFA evalúa las combinaciones bajo cámaras de alta definición para asegurar que los espectadores (incluyendo personas con daltonismo) distingan a los jugadores sin dificultad. Esto también afecta la visibilidad de los números y nombres en la espalda.
- El rompecabezas de los arqueros y árbitros: El análisis de la FIFA va mucho más allá de los 20 jugadores de campo. También se designan colores específicos e independientes para los uniformes de los dos porteros y el cuerpo arbitral, evitando cualquier confusión visual en jugadas rápidas dentro del área.
Las combinaciones se preaprueban al definirse los cruces de las rondas eliminatorias y se ratifican formalmente en la reunión técnica de coordinación que se lleva a cabo el día anterior al partido. En Atlanta, las frías normas del reglamento se alinearon a la perfección con la mística argentina, dejando el escenario listo para otra noche histórica.