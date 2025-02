El Arsenal afrontará uno de sus desafíos más complicados de la temporada sin su mejor jugador. Bukayo Saka, pieza clave en el esquema de Mikel Arteta, no estará disponible este domingo cuando los ‘Gunners’ reciban al Manchester City en el Emirates Stadium, un partido que puede definir el futuro de la lucha por el título.

¿Por qué Saka no estará ante el City?

El atacante inglés sigue en proceso de recuperación de una lesión en el isquiotibial que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde finales del año pasado. Aunque se esperaba que pudiera estar listo para este compromiso trascendental, los médicos del Arsenal han determinado que aún no está en condiciones de regresar a la competición.

La ausencia de Saka supone un duro golpe para los ‘Gunners’, ya que el extremo es el jugador más desequilibrante del equipo y una de las principales amenazas ofensivas de la Premier League. Hasta el momento, ha participado en más de la mitad de los goles de su equipo esta temporada, con asistencias y tantos determinantes en momentos clave.

Un Arsenal diezmado ante un City que necesita ganar

Saka no será la única baja del Arsenal para este choque. Mikel Arteta tampoco podrá contar con Takehiro Tomiyasu, Ben White y Gabriel Jesús, todos fuera por distintas lesiones. En total, son cuatro ausencias sensibles que obligarán al técnico español a replantear su once inicial en un duelo donde los londinenses necesitan sumar para no perderle pisada al Liverpool.

Sin su estrella ofensiva, el Arsenal deberá encontrar soluciones en el ataque para hacer daño a un Manchester City que, pese a no estar en su mejor momento, sigue siendo un rival temible bajo la dirección de Pep Guardiola. La presión recae ahora en Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli y Kai Havertz, quienes deberán asumir el liderazgo en la ofensiva ‘gunner’.

Un partido que define el rumbo de la Premier League

El Arsenal llega a este partido en la segunda posición, con 47 puntos, mientras que el Manchester City se ubica cuarto con 41. Con Liverpool liderando la tabla, los ‘Gunners’ no pueden permitirse un tropiezo si quieren seguir aspirando al título.

Por su parte, el equipo de Guardiola también está en la obligación de sumar, ya que una derrota lo dejaría aún más lejos de la pelea. Sin Saka, el Arsenal pierde a su principal generador de juego y deberá demostrar que puede competir sin él ante uno de los equipos más poderosos del mundo.

El Emirates Stadium será testigo de una batalla clave en la Premier League, y el Arsenal tendrá que encontrar la manera de brillar sin su máxima estrella.