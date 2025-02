El Arsenal enfrentará un duro desafío en la Copa de la Liga ante el Newcastle United, que llega con una ventaja global de 2-0, y lo hará sin su máxima estrella, Bukayo Saka. El extremo inglés sufrió un desgarro en el músculo de su pierna derecha durante el partido de Premier League contra Crystal Palace (5-1) y, tras pasar por el quirófano, su recuperación se extenderá hasta marzo.

El entrenador Mikel Arteta confirmó la noticia en conferencia de prensa tras la victoria del Arsenal sobre el Ipswich Town, señalando que la operación fue un éxito, pero que el jugador de 23 años necesitará varias semanas de recuperación.

Mikel Arteta told Bukayo Saka to go abroad on holiday and spend some time with his family while he recovers from injury.

Since then, Bukayo Saka has been in attendance at every Arsenal home game.

The boy just can’t stay away. 🥹 pic.twitter.com/hPVPko4q4A

— now.arsenal (@now_arsenaI) February 4, 2025