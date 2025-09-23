¿Por qué David López no jugará frente al Athletic Club? El defensor catalán sufrió un problema muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo dejará fuera de las canchas durante, al menos, un mes.

El Girona confirmó de manera oficial que David López no estará disponible para visitar al Athletic Club debido a una lesión en el bíceps femoral. El futbolista de 35 años no ha podido entrenarse con normalidad en toda la semana y deberá permanecer apartado de la actividad competitiva aproximadamente cuatro semanas, siempre sujeto a cómo evolucione su recuperación.

Pieza fundamental para Míchel

La ausencia del veterano central representa un problema serio para el técnico rojiblanco. López no solo aporta solidez defensiva, sino también jerarquía en la salida de balón, un aspecto clave en el estilo de juego que pregona Míchel. Su baja obligará al entrenador a buscar alternativas en una plantilla que encara semanas exigentes, con partidos de alto nivel en LaLiga.

Calendario exigente y plazos de recuperación

El cuerpo médico del club estima que el defensor podrá reincorporarse a los entrenamientos con el grupo hacia mediados de octubre. El objetivo es que regrese con plenas garantías físicas y sin riesgo de recaída, dado que Girona se juega mucho en la carrera por alejarse de la zona baja de la tabla. Mientras tanto, el equipo tendrá que afrontar compromisos importantes sin uno de sus líderes en el campo.