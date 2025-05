¿Por que Dimitri Payet não vai jogar? Vasco da Gama encara série de desfalques cruciais antes de duelo decisivo na Sul-Americana Com lesões de jogadores-chave como David, Dimitri Payet, Mauricio Lemos e Lucas Freitas, o Gigante da Colina enfrenta desafios significativos antes do confronto contra o Academia Puerto Cabello nesta quarta-feira.

O Vasco da Gama entra em campo nesta quarta-feira, 7 de maio, às 18h (horário de Brasília), para enfrentar o Academia Puerto Cabello pela quarta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana 2025. A partida será realizada no Estádio Polideportivo Misael Delgado, em Valencia, Venezuela, e será transmitida ao vivo pela ESPN e pela plataforma de streaming DGO. O time carioca busca uma vitória essencial para manter vivas as chances de classificação, mas terá que superar a ausência de jogadores importantes devido a lesões.

Desfalques que preocupam

David: lesão grave no joelho

O atacante David sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho durante uma partida contra o Cruzeiro. A previsão inicial é de que o jogador fique afastado dos gramados por um período entre oito e dez meses, o que o tira do restante da temporada. Antes da lesão, David havia disputado 23 partidas e marcado 4 gols na Série A do Campeonato Brasileiro.

Dimitri Payet: problema no joelho

O meio-campista francês Dimitri Payet sofreu um entorse no ligamento colateral medial do joelho direito durante um treinamento em abril de 2024. Embora a previsão inicial fosse de quatro semanas de recuperação, o jogador ainda não retornou às atividades competitivas

Mauricio Lemos: fratura na costela

O zagueiro uruguaio Mauricio Lemos está afastado devido a uma fratura em uma das costelas, ocorrida no final de abril de 2025. A expectativa é de que ele retorne às atividades nas próximas semanas, dependendo da evolução do quadro clínico.

Lucas Freitas: lesão no ombro

O defensor Lucas Freitas sofreu uma lesão no ombro em agosto de 2024, com previsão de retorno para meados de setembro do mesmo ano. No entanto, sua recuperação tem sido mais lenta do que o esperado, e ainda não há uma data definida para seu retorno aos gramados.

Próximos compromissos do Vasco da Gama na Copa Sul-Americana 2025

7 de maio, 18h (horário de Brasília): Academia Puerto Cabello vs. Vasco da Gama – Estádio Polideportivo Misael Delgado, Valencia, Venezuela.

13 de maio, 20h30 (horário de Brasília): Lanús vs. Vasco da Gama – Estádio Ciudad de Lanús, Lanús, Argentina.

27 de maio, 19h (horário de Brasília): Vasco da Gama vs. Melgar – Estádio São Januário, Rio de Janeiro, Brasil.