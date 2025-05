¿Por que Gilberto está fora contra o Nacional do Uruguai? Com uma lesão muscular na coxa, o lateral-direito pode desfalcar o Esquadrão no confronto decisivo pela Copa Libertadores. A comissão técnica avalia os riscos de colocá-lo em campo.

Gilberto entre algodões: presença contra o Nacional ainda não está garantida

Às vésperas de um confronto crucial pela Copa Libertadores, o Bahia pode perder uma de suas principais referências defensivas. Gilberto, experiente lateral-direito de 32 anos, está em tratamento por conta de uma lesão muscular na coxa e sua participação diante do Nacional, do Uruguai, é incerta.

O jogador, peça-chave tanto na defesa quanto no apoio ao ataque, tem sido monitorado de perto pelo departamento médico do clube. Sua ausência, caso confirmada, representaria um desafio importante para o técnico Rogério Ceni na hora de montar a equipe.

Lesão muscular gera apreensão

De acordo com informações internas do clube, Gilberto sentiu a coxa durante os treinos recentes e ainda não apresentou melhora suficiente para garantir presença no duelo internacional. A decisão sobre sua inclusão ou não na delegação será tomada pouco antes da viagem.

A ideia é evitar riscos desnecessários, especialmente considerando o calendário apertado das próximas semanas. Ceni já estuda alternativas para substituí-lo, como Cicinho ou André, embora ambos não tenham o mesmo peso ou rodagem internacional que Gilberto.

🎫 Se você não for, só você não vai! É o último jogo em casa pela fase de grupos da CONMEBOL Libertadores. Ainda tem ingresso! Mais de 43 mil já garantidos pra hoje na Fonte! Setores Norte, Leste, Oeste e Super Leste esgotados. Site da Arena e plataformas online da @ingresse são… pic.twitter.com/7u5Dvoijc4 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 7, 2025

Uma ausência sentida em defesa e ataque

Mais do que um marcador sólido, Gilberto contribui com profundidade ofensiva, cruzamentos perigosos e uma constante presença no campo adversário. Sua possível ausência tiraria do Bahia uma peça fundamental para quebrar defesas fechadas como a do Nacional.

A reposição existe, mas o impacto técnico e tático é evidente. Sem ele, o time perde em dinâmica e experiência, especialmente num torneio onde cada detalhe pode ser decisivo.

Decisão estratégica em meio a uma maratona de jogos

Após enfrentar o Nacional, o Bahia terá pela frente um compromisso difícil contra o Flamengo, pelo Brasileirão, seguido de outros desafios tanto no torneio continental quanto no cenário doméstico.

Com isso, a comissão técnica pondera se vale a pena forçar o retorno de Gilberto neste momento ou preservá-lo para garantir sua presença em fases futuras. A preocupação é evitar que a lesão se agrave e o tire de ação por um período ainda maior.

Por ora, a incerteza permanece. Mas uma coisa é clara: a possível ausência de Gilberto aumenta a complexidade de um jogo que pode definir o futuro do Bahia na Libertadores.