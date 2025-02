Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Real Madrid afronta su compromiso por la Copa del Rey ante el Leganés sin la presencia de Kylian Mbappé en la convocatoria. La ausencia del astro francés responde a una decisión de Carlo Ancelotti, quien busca gestionar los minutos de su plantilla de cara a los exigentes compromisos que se avecinan en LaLiga y la Champions League.

Con un calendario cargado y encuentros de alta intensidad en el horizonte, el técnico italiano ha optado por darle descanso a su máxima estrella. La decisión de dejar fuera a Mbappé responde a un leve hematoma en el gemelo, sin embargo esto le ayuda a fomentar estrategia de rotación que permita llegar en las mejores condiciones a los partidos más importantes.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé is Real Madrid Player of the Month. pic.twitter.com/ldtSSN1r3F

— Madrid Zone (@theMadridZone) February 5, 2025