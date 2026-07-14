¿Por qué Lamine Yamal usa el número 19 con España? La historia detrás de su dorsal A pesar de brillar con la emblemática '10' en el Barcelona, la joya de la Roja viste el dorsal 19 en el Mundial 2026 debido a una estricta e histórica regla interna del vestuario de Luis de la Fuente.

El Mundial 2026 no viene siendo el torneo soñado para Lamine Yamal. La joven estrella del Barcelona llegó a Norteamérica con la ilusión de desplegar su magia a base de goles y asistencias. Sin embargo, aunque la Roja ha avanzado con paso firme hasta las semifinales, el rendimiento del extremo ha sido discreto: apenas un gol ante Arabia Saudita es el saldo del atacante en lo que va del torneo.

Más allá de lo futbolístico, hay un detalle que ha despertado la curiosidad de los aficionados desde el debut: ¿Por qué usa el número 19 con la selección si en el Barcelona porta la emblemática camiseta 10?

Respeto a los galones: La regla de la veteranía

La explicación detrás de la ausencia del dorsal más cotizado en la espalda del juvenil es puramente institucional y no esconde ningún tipo de polémica. En la selección de España se respeta una jerarquía sagrada: los futbolistas con mayor cantidad de partidos internacionales tienen estricta prioridad para elegir su número.

Este sistema de antigüedad premia la trayectoria, ubicando a los jugadores experimentados por delante de las jóvenes irrupciones, sin importar el peso mediático que tengan en sus clubes.

Dani Olmo, el dueño de la ’10’

Por una simple cuestión de veteranía, el histórico número 10 de la Roja pertenece a Dani Olmo.

Dani Olmo: Acumula 50 presencias internacionales y ya vestía ese dorsal antes de la irrupción del canterano culé.

Lamine Yamal: Debutó con la absoluta en 2023 y apenas suma 25 encuentros representando a su país.

Sin lugar a conflictos: Dentro del plantel dirigido por Luis de la Fuente, el tema no genera debate. Quienes conviven con la delegación aseguran que el extremo entiende y respeta perfectamente las reglas de convivencia del vestuario. Además, mantiene una excelente relación con Olmo, con quien también comparte vestuario en la Ciudad Condal.

Por ahora, a Yamal le toca hacer fila en la selección, lucir el 19 con orgullo y buscar el pase a la gran final del Mundial.