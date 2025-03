¿Por qué Lionel Messi no juega frente a Uruguay? El capitán de la Albiceleste sufrió una lesión en el aductor y no podrá estar en la doble fecha de Eliminatorias.

21/03/2025 · 08:42 AM

Un golpe para la Selección Argentina

La Selección Argentina afrontará una doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas sin su gran referente. Lionel Messi fue desafectado de la convocatoria debido a una lesión en el aductor izquierdo, lo que le impedirá estar en los compromisos ante Uruguay y Brasil. La ausencia del capitán representa un desafío para el equipo de Lionel Scaloni, que deberá enfrentar a dos rivales directos sin su máxima estrella.

La noticia cayó como un balde de agua fría para los hinchas argentinos. Tras recuperarse de una sobrecarga muscular que lo había alejado de las canchas por varias semanas, el astro rosarino volvió a jugar con Inter Miami y parecía estar en condiciones de sumarse a la Albiceleste. Sin embargo, una molestia en el partido ante Atlanta United, en el que convirtió un gol y fue la figura, encendió las alarmas y terminó por confirmar su baja.

La lesión que deja a Messi fuera de la convocatoria

El problema físico de Lionel Messi se hizo evidente en el duelo entre Inter Miami y Atlanta United. A los 64 minutos, en una jugada característica, el capitán argentino ingresó al área y sacó un potente remate que el arquero Brad Guzan logró desviar. Inmediatamente después, se levantó el short y se tomó la zona del aductor, evidenciando una molestia que lo acompañó hasta el final del encuentro.

Si bien pudo completar el partido, su movilidad se vio reducida y evitó ejecutar pelotas paradas. Al día siguiente, el club estadounidense informó que Messi fue sometido a una resonancia magnética, cuyos resultados confirmaron una lesión de bajo grado en el aductor izquierdo.

“El Inter Miami CF ha proporcionado una actualización sobre la lesión del capitán Leo Messi. Se sometió a una resonancia magnética esta mañana para evaluar la magnitud de la molestia en la región del aductor, que experimentó durante el partido de anoche contra el Atlanta United. Los resultados del examen confirmaron la presencia de una lesión de bajo grado en el músculo aductor. Su progreso clínico y respuesta al tratamiento determinarán su disponibilidad para competir”, comunicó oficialmente el club.

El mensaje de Messi tras su desafectación

El capitán argentino expresó su tristeza por no poder acompañar al equipo en esta doble fecha clave. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje dirigido a los hinchas y a sus compañeros:

“Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre, quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos, Argentina!”

Aunque su dolencia no reviste gravedad, su ausencia en estos encuentros es una pérdida significativa para la Albiceleste.

Un calendario complicado para Messi y su recuperación

La lesión llega en un momento clave tanto para la Selección Argentina como para Inter Miami. Lo positivo para Messi es que la fecha FIFA le da margen de recuperación, ya que su club no tendrá actividad este fin de semana.

Sin embargo, es prácticamente un hecho que no estará disponible para el partido del 29 de marzo ante Philadelphia Union, ni para la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions League frente a Los Ángeles FC, el 3 de abril. Su regreso dependerá de la evolución de su lesión, pero el objetivo es que pueda estar en la revancha contra el equipo angelino.

Argentina sin Messi: ¿Cómo se reestructura el equipo de Scaloni?

Además de la baja de su capitán, Argentina deberá afrontar estas Eliminatorias sin otros jugadores importantes. Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Gonzalo Montiel y Lisandro Martínez también quedaron fuera de la convocatoria por lesión.

Para suplir estas ausencias, Lionel Scaloni convocó a nuevos nombres y realizó ajustes en la lista definitiva de 26 futbolistas. Entre las sorpresas aparecen Santiago Castro (Bologna), Benjamín Domínguez (Bologna) y Máximo Perrone (Como), quienes atraviesan un gran momento en la Serie A de Italia. También regresa Juan Foyth (Villarreal), campeón del mundo en Qatar 2022, y Ángel Correa (Atlético de Madrid), otro que vuelve a tener una oportunidad en la Albiceleste.

Pese a estas modificaciones, la base del equipo sigue intacta. Entre los nombres fijos figuran Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. La gran incógnita será quién tomará el rol de líder dentro del campo en la ausencia de Messi, y cómo Scaloni reconfigurará el ataque ante dos selecciones que históricamente han sido rivales difíciles para Argentina.

#SelecciónMayor Nómina de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de #Eliminatorias. 🇦🇷 ¡Volvemos a vernos! 😁 pic.twitter.com/APD62lyHag — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 17, 2025

Un desafío sin su emblema

La Albiceleste, actual campeona del mundo, deberá demostrar su capacidad de resiliencia sin su máximo referente. Uruguay y Brasil serán pruebas de fuego en el camino hacia el Mundial 2026. Argentina está acostumbrada a tener a Messi como su faro dentro de la cancha, pero ahora deberá encontrar la manera de brillar sin él.

El desafío es grande, pero la historia demuestra que esta selección está preparada para enfrentar cualquier obstáculo.