La Selección Argentina se prepara para dos duelos determinantes en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, pero lo hará sin su principal estrella. Lionel Messi no formará parte de la convocatoria debido a una lesión en el aductor de su pierna izquierda, sufrida en el partido que disputó el domingo con el Inter Miami ante el Atlanta United.

La ausencia del capitán representa un golpe para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que además perdió a Paulo Dybala, otro de sus hombres clave en ataque. El delantero de la Roma quedó desafectado tras sufrir una lesión muscular que lo dejará fuera de la doble fecha FIFA.

🚨❌ BREAKING: Leo Messi won’t be part of Argentina squad for the upcoming games due to discomfort. pic.twitter.com/5sGSqYcVAX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2025