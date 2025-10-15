¿Por qué Neymar Jr. no juega el clásico contra Corinthians? El Peixe recibe al Timão por la Fecha 28 del Brasileirão 2025 en un clásico paulista marcado por una ausencia estelar: Neymar Jr. continúa de baja por una lesión muscular.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta noche, el fútbol brasileño se paraliza con el enfrentamiento entre Santos y Corinthians, un clásico que históricamente decide campeonatos. No obstante, el duelo por la jornada 28 del Brasileirão 2025 en Vila Belmiro tiene un protagonista que brilla por su ausencia: Neymar Jr. El atacante brasileño, cuyo regreso al Peixe generó una expectativa mayúscula, sigue al margen por lesión, obligando al director técnico a gestionar la ofensiva sin su estrella, en un momento crucial donde el club busca asegurar su boleto a torneos internacionales.

La dolencia física de Neymar es el tema central en la previa del clásico. El cuerpo médico del Santos ha mantenido la cautela, pero la situación del jugador es clara:

El delantero no figura en la lista de convocados para el partido de esta noche debido a una lesión en el recto femoral del muslo derecho. Esta dolencia lo ha marginado de las canchas por varias semanas, frustrando a la afición que anhelaba verlo en el derbi ante el Timão.

Lo más preocupante para la estadística es que esta será la quinta vez consecutiva que Neymar se pierde el clásico paulista desde su regreso. En su segunda etapa con el Alvinegro Praiano, el ’10’ apenas pudo ser parte de un único derbi, el 12 de febrero pasado, también ante Corinthians, un partido que terminó en derrota 2-1 y donde el atacante fue sustituido a los 68 minutos. La falta de continuidad de su máxima figura es un lastre que el Santos debe compensar con juego colectivo.

Aunque el club ha optado por la discreción y aún no emite una fecha oficial de regreso, la planificación médica sugiere que el retorno a las canchas está cerca.

Los informes internos manejan un plazo tentativo: Neymar podría estar en condiciones de reaparecer a principios de noviembre, siempre y cuando su evolución física se mantenga sin los contratiempos habituales en este tipo de dolencias musculares.

Si el cronograma de recuperación se cumple, el atacante tendría la oportunidad de volver en grande, coincidiendo con los choques de máxima rivalidad frente al Palmeiras. La agenda indica dos posibles regresos de alto impacto:

Fecha 32: 6 de noviembre, en el Allianz Parque ante el Verdão .

6 de noviembre, en el Allianz Parque ante el . Fecha 33: 15 de noviembre, en Vila Belmiro, recibiendo nuevamente a Palmeiras.

La prioridad del Santos no es apresurar la vuelta, sino asegurar que el jugador esté al 100% para la recta final del Brasileirão, donde cada punto será vital para consolidar la posición en la zona de clasificación a competiciones internacionales de 2026.