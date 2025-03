El talentoso extremo del Athletic Club, Nico Williams, ha revelado los motivos que lo llevaron a rechazar la posibilidad de fichar por el FC Barcelona en el último mercado de verano. A pesar del fuerte interés culé y de otros clubes europeos, el joven atacante decidió continuar en Bilbao, priorizando el ambiente «familiar» y la estabilidad que le brinda el club que lo vio crecer.

Más allá del profesionalismo, la relación de Nico Williams con el Athletic es mucho más profunda. No solo ha desarrollado su carrera en Lezama, la histórica cantera del club, sino que también comparte vestuario con su hermano mayor, Iñaki Williams, una pieza fundamental en su crecimiento futbolístico.

Ambos, hijos de refugiados ghaneses, se han convertido en ídolos en San Mamés, destacando por su velocidad y habilidad en el ataque. Aunque Iñaki, de 30 años, ya superó su mejor momento, su hermano menor, con 22 años, se proyecta como uno de los extremos más desequilibrantes de Europa.

🚨 Nico Williams on why he didn’t join Barça last summer: “Athletic is my family. The bond we have within the club is incredible”.

“I don’t think I’d find this atmosphere anywhere else. At that moment, I made the decision that felt right, and I’m very happy with it”, told FF. pic.twitter.com/o94CdhLYxu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2025