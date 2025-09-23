¿Por qué Nico Williams no juega frente a Girona y cuándo volverá a jugar? El extremo internacional español no estará disponible en San Mamés debido a una lesión muscular que lo ha mantenido alejado de las canchas desde principios de septiembre.

Nico Williams se lesionó en la jornada 3 de LaLiga, mientras jugaba con la Selección Española en un partido de clasificación. El diagnóstico reveló una lesión moderada en el aductor izquierdo, que normalmente necesita de dos a tres semanas para sanar. Aunque el jugador empezó a entrenar con el grupo, los médicos y el equipo técnico creen que es muy pronto para que juegue contra el Girona en esta sexta jornada.

Su ausencia afectó el ataque

Desde que Williams está fuera, el Athletic no ha marcado goles en la liga. Esto muestra lo importante que es el extremo para el plan de Ernesto Valverde. Empezó bien la temporada con un gol y dos asistencias en tres partidos, pero su lesión dejó al equipo sin una de sus mejores opciones para atacar y crear problemas por las bandas.

¿Cuándo regresará al juego?

Se pensó que podría volver pronto, pero parece que Valverde preferirá que Nico juegue el fin de semana contra el Villarreal, un partido importante para los puestos europeos. El entrenador dijo que el jugador entrenó solo y luego con el equipo, pero no está listo para jugar un partido completo.

La lesión del extremo ocurre en un momento con muchos partidos. El Athletic tiene seis partidos en solo 18 días, entre LaLiga y competiciones internacionales. Por eso, tienen que cuidar a los jugadores y evitar que se lesionen de nuevo. Lo más importante para el equipo técnico es que el jugador se recupere por completo para que ayude al equipo a lograr sus objetivos.