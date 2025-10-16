¿Por qué no está nominado Lamine Yamal al Golden Boy 2025? El joven prodigio del fútbol español no figura entre los aspirantes al galardón de Tuttosport pese a su gran presente en el Barça y la Selección. El motivo no tiene que ver con su rendimiento, sino con una cláusula del reglamento que impide repetir ganadores.

La ausencia de Lamine Yamal en la lista de nominados al Golden Boy 2025 sorprendió a propios y extraños. El extremo del FC Barcelona, considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial, quedó fuera de la carrera por el premio que distingue al mejor futbolista sub-21 del planeta, a pesar de mantener un nivel altísimo tanto en su club como en la selección española. Sin embargo, su exclusión tiene una razón muy concreta: una norma del reglamento que lo deja automáticamente fuera de competencia tras haberse consagrado ganador en la edición anterior.

La regla que impide repetir el premio

El Golden Boy, organizado por el diario italiano Tuttosport desde 2003, establece dos condiciones fundamentales para optar al galardón: tener menos de 21 años y no haber ganado el premio en la edición previa.

Esa segunda cláusula es la que afecta directamente a Yamal, quien fue distinguido en 2024 gracias a su brillante temporada con el Barcelona y su papel estelar en la Eurocopa, donde fue elegido Mejor Jugador Joven y contribuyó decisivamente a que España se consagrara campeona continental.

Por lo tanto, aunque el futbolista catalán cumple con la edad requerida —apenas 18 años—, el reglamento impide que vuelva a ser candidato. Se trata de una política de la organización que busca “ampliar el reconocimiento” a otros jóvenes talentos emergentes.

Una temporada marcada por la madurez y la resiliencia

Más allá de su exclusión del Golden Boy 2025, Lamine Yamal continúa afianzándose como una figura clave en el esquema de Hansi Flick. Pese a haber sufrido molestias físicas en el pubis y la ingle, que lo obligaron a perderse varios encuentros en el inicio de temporada, el atacante se mantiene entre los jugadores más determinantes del plantel.

En lo que va de la campaña, Yamal acumula dos goles y cuatro asistencias entre LaLiga y la Champions League, demostrando una madurez futbolística poco habitual para su edad. Su capacidad para desequilibrar por la banda derecha, junto con su visión y técnica, lo han convertido en un recurso indispensable tanto para el Barcelona como para la selección española de Luis de la Fuente, que también lo considera pieza fija en sus planes a futuro.

El impacto de un talento precoz

Nacido en 2007 y de origen marroquí, Yamal ha protagonizado un ascenso meteórico desde que debutó con el primer equipo blaugrana. Su irrupción fue tan inmediata que en apenas dos años pasó de jugar en la cantera del club a convertirse en uno de los jugadores más mediáticos del fútbol europeo.

Con su victoria en 2024, se convirtió en el primer español en la historia en ganar el Golden Boy, un reconocimiento que también han obtenido figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland o Pedri.

El impacto de su talento trasciende los números: Yamal representa el futuro del Barça y una de las grandes esperanzas del fútbol europeo. Su estilo de juego, basado en la improvisación, la velocidad y el desequilibrio constante, ha devuelto la ilusión a una hinchada que busca volver a ver a su equipo en la élite continental.

Un premio que seguirá teniendo su huella

Si bien el reglamento del Golden Boy impide que Yamal defienda su título, su nombre sigue siendo protagonista en la conversación futbolística. Su caso refleja cómo la organización del premio busca destacar a nuevos talentos cada año, aunque el propio jugador catalán seguiría siendo favorito en cualquier votación por mérito deportivo.