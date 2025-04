¿Por qué no juega Abde en Real Betis y cuándo volverá a las canchas? El extremo hispano-marroquí afronta una posible baja indefinida por una compleja lesión de rodilla y su papel en el conjunto de Pellegrini sigue en entredicho

Abde Ezzalzouli no estará disponible para el importante duelo entre el Real Betis y el FC Barcelona este sábado en Montjuïc. El internacional marroquí, que arrastra molestias físicas desde la última fecha FIFA, enfrenta ahora un panorama preocupante a nivel médico y deportivo. Su lesión, combinada con un rendimiento por debajo de las expectativas, alimenta la posibilidad de una salida en el próximo mercado de verano.

Lesión en la rodilla: un diagnóstico que genera inquietud

En los últimos días, ha trascendido que Abde sufre una tendinopatía rotuliana, una afección que afecta al tendón que conecta la rótula con la tibia y que ha dejado secuelas importantes en otros futbolistas, como el propio Ter Stegen, quien se vio obligado a pasar por el quirófano la temporada pasada por una dolencia similar.

Aunque todavía no hay un parte médico oficial del Betis ni una decisión definitiva sobre si el jugador será intervenido quirúrgicamente, en el club hay preocupación. El tratamiento conservador no garantiza una recuperación total, y la posibilidad de una baja prolongada no está descartada.

El esguince con Marruecos y su exclusión ante el Barça

El problema en la rodilla no ha sido la única piedra en el camino de Abde. Durante su estancia con la selección marroquí, el extremo sufrió un esguince de tobillo que también ha condicionado su disponibilidad. Manuel Pellegrini lo confirmó en la conferencia previa al duelo ante el Barcelona:

“Tuvo un esguince de tobillo con su selección, ha ido evolucionando. Vamos a ver el lunes cómo amanece para ver si a lo mejor pudiera llegar”, explicó el técnico chileno, que finalmente lo descartó para el encuentro de este sábado.

Este nuevo contratiempo físico se suma a una campaña en la que Abde no ha logrado asentarse como una opción de peso dentro del once titular del Betis.

Una temporada discreta y dudas sobre su continuidad

Abde llegó a Heliópolis con la expectativa de ser uno de los agitadores ofensivos del proyecto de Pellegrini. Sin embargo, su impacto ha sido menor al esperado: apenas un gol en 25 presentaciones en LaLiga, y un papel cada vez más marginal en las alineaciones.

El futbolista formado en el FC Barcelona ha tenido dificultades para adaptarse a la dinámica táctica del conjunto verdiblanco. Su participación irregular ha despertado rumores en medios españoles sobre una posible salida durante la próxima ventana de transferencias. La combinación de su bajo rendimiento y las persistentes lesiones colocan su futuro en un punto crítico.

Sin lugar en el Barça, sin espacio en el Betis

Antes de su paso por el Betis, Abde ya había vivido un vaivén de oportunidades en el FC Barcelona. Alternó actuaciones en el primer equipo con partidos en el filial, y aunque dejó destellos de calidad, no terminó de consolidarse en la élite blaugrana.

Ahora, su presente se ve nuevamente ensombrecido por los problemas físicos y por la ausencia de minutos. A nivel deportivo, ha quedado desplazado tanto por la explosión de jugadores jóvenes como Lamine Yamal en el Barça, como por la competencia interna en el plantel bético, donde futbolistas como Ayoze Pérez, Assane Diao o Luiz Henrique han ganado terreno.

Abde frente al espejo

En un momento crucial de su carrera, Abde Ezzalzouli se encuentra ante un doble desafío: recuperar la salud física y demostrar que tiene sitio en la élite del fútbol europeo. Con la camiseta del Betis, el internacional marroquí todavía no ha mostrado su mejor versión, y su continuidad dependerá no solo de su evolución médica, sino también de una reacción deportiva que hoy parece lejana.

Mientras tanto, Montjuïc será testigo de un Betis sin Abde y de un jugador que, a pesar de su talento, busca reencontrarse consigo mismo en medio de la incertidumbre.