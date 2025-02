Your browser doesn’t support HTML5 audio

Atalanta, en busca de la clasificación sin su estrella ofensiva

La Atalanta de Gian Piero Gasperini se juega su futuro en la UEFA Champions League cuando visite al Bélgica por los PlayOffs de la Champions League. El conjunto italiano necesita una victoria para situarse entre los ocho mejores y obtener el boleto directo a los octavos de final. Sin embargo, la misión se ha complicado tras confirmarse la baja de Ademola Lookman, uno de sus jugadores más determinantes.

Según informó ‘Sky Sports’, el extremo nigeriano sufrió molestias en el entrenamiento del lunes y, tras ser evaluado por el cuerpo médico del club, se determinó que no podrá viajar a Bélgica. Se espera que en las próximas horas se le realicen más pruebas para conocer el alcance exacto de su lesión, aunque su ausencia también podría extenderse a compromisos de la Serie A.

La baja de Lookman representa un golpe importante para Atalanta, considerando su impacto en la actual Champions League. En los seis partidos disputados, ha sido uno de los referentes ofensivos del equipo, acumulando 4 goles y 2 asistencias en 438 minutos de juego, con un promedio de 62 minutos por encuentro.

