La Selección Argentina Sub 20 sufre una baja muy sensible en el partido más importante del Sudamericano: Agustín Ruberto, el máximo goleador del equipo, no podrá estar presente tras sufrir una grave lesión en la rodilla ante Uruguay. La rotura de ligamentos lo obligó a regresar al país y será operado en los próximos días, iniciando una recuperación que le demandará entre siete y nueve meses.

El joven delantero de River Plate se lesionó en el encuentro ante Uruguay, dejando una imagen preocupante que finalmente se confirmó como una rotura de ligamentos cruzados. Ruberto regresó a Argentina para ser evaluado por el cuerpo médico de su club, quienes definirán la fecha exacta de la cirugía en los próximos días.

🤯🇦🇷 Agustín Ruberto lleva ¡26 GOLES! con las Selecciones Juveniles de Argentina:

⚽️⚽️⚽️⚽️ vs 🇻🇪

⚽️⚽️⚽️⚽️ vs 🇧🇴

⚽️⚽️⚽️ vs 🇩🇪

⚽️⚽️⚽️ vs 🇧🇷

⚽️⚽️ vs 🇵🇾

⚽️⚽️ vs 🇵🇪

⚽️ vs 🇧🇪

⚽️ vs 🇫🇷

⚽️ vs 🇪🇨

⚽️ vs 🇺🇿

⚽️ vs 🇺🇸

⚽️ vs 🇸🇳

⚽️ vs 🇯🇵

⚽️ vs 🇵🇱 pic.twitter.com/Yl6h5nKyDp

— Sudanalytics (@sudanalytics_) January 25, 2025