El Sevilla FC no podrá contar con su último fichaje, Akor Adams, para el partido de este domingo frente al FC Barcelona por la fecha 23 de LaLiga EA Sports. El delantero nigeriano sufrió una lesión miotendinosa en el recto anterior de la pierna derecha durante el entrenamiento del jueves, lo que lo obligará a detener su progresión en el equipo de Xavier García Pimienta.

