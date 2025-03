¿Por qué no juega Alan Velasco frente a Rosario Central por Liga Profesional de Fútbol Argentino? Boca Juniors enfrenta una nueva prueba en la liga mientras Alan Velasco se pierde el partido ante Rosario Central por una lesión en el tobillo.

Esta noche, Boca Juniors se prepara para recibir a Rosario Central en un partido clave para su futuro en el Torneo Apertura 2025. El equipo de la Ribera, golpeado por la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores, sabe que una victoria en La Bombonera es esencial para seguir en la pelea por el campeonato local. Sin embargo, el partido llega con una importante baja en sus filas: Alan Velasco, quien se perderá el encuentro debido a un esguince en su tobillo derecho.

El impacto de la eliminación en la Copa Libertadores

El Xeneize atraviesa una de las semanas más difíciles de su temporada. La eliminación en la Copa Libertadores, tras un insostenible empate ante Sporting Cristal y el polémico penal fallado por Velasco, marcó el fin de una campaña decepcionante. Boca había depositado grandes expectativas en el torneo continental, y la temprana eliminación, combinada con la frustración por errores individuales y la falta de contundencia, dejó huellas profundas en la hinchada y en el equipo.

La controversia de Alan Velasco

El nombre de Alan Velasco ha sido uno de los más mencionados tras la eliminación. Desde su llegada al club, el futbolista no ha logrado cumplir con las altas expectativas generadas a raíz de su traspaso millonario desde Independiente. Su rendimiento en la Copa Libertadores fue señalado como uno de los puntos débiles de Boca, y el penal fallado en el partido decisivo ante Alianza Lima, que significó la eliminación, desató una ola de críticas.

A pesar de sus evidentes cualidades técnicas, Velasco no ha logrado encontrar su mejor versión en el Xeneize, lo que generó inquietud en los hinchas. En este contexto, la noticia de que el jugador no estará disponible para el duelo ante Rosario Central por una lesión en el tobillo derecho no hace más que aumentar la incertidumbre sobre su adaptación al club. Se especula incluso con que Velasco jugó infiltrado en el partido contra Alianza Lima, lo que añade aún más dudas sobre su estado físico y mental.

La importancia de la victoria en el Apertura

A pesar del doloroso golpe internacional, el Torneo Apertura sigue siendo la principal competencia para Boca Juniors. La derrota en la Copa Libertadores dejó a la hinchada frustrada, pero el equipo sigue con posibilidades de conseguir un nuevo título nacional. La victoria ante Rosario Central es crucial para recuperar la confianza de los jugadores y de los hinchas, que esperan ver una respuesta contundente luego de los últimos desencantos internacionales.

Mikel Almirón, el entrenador de Boca, sabe que no puede permitirse un nuevo traspié si quiere seguir en la lucha por el campeonato. Con figuras clave como Darío Benedetto, Exequiel Zeballos y Cristian Medina, el equipo buscará reivindicarse ante su público y mantener vivo el sueño del título.

Rosario Central: un desafío complicado para Boca

Por su parte, Rosario Central llega a La Bombonera con una gran confianza. El equipo de Carlos Tevez ha mostrado un buen nivel en el Torneo Apertura y buscará aprovechar la inestabilidad de Boca para sumar tres puntos cruciales. Aunque el Xeneize tiene la presión de salir a ganar, el encuentro ante los Canallas no será sencillo. Rosario Central, con su excelente rendimiento reciente, es un rival que no permitirá que el equipo local se recupere sin luchar.

Boca, en este contexto tan delicado, necesita una victoria para no quedar fuera de la disputa por el título. Sin Velasco, pero con la esperanza de superar la frustración de la Copa Libertadores, el equipo de Almirón tiene en sus manos la oportunidad de dar vuelta la página en un Torneo Apertura que aún puede ser prometedor.