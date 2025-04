¿Por qué no juega Alejandro Balde en el partido entre Barcelona vs. Inter de Milán? El lateral izquierdo aún no recibe el alta médica y se perderá el trascendental choque ante el Inter. Gerard Martín seguirá ocupando su lugar en una semifinal de peso continental.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio El Barcelona encara una nueva batalla europea sin uno de sus jóvenes emblemas. Alejandro Balde, habitual titular en la banda izquierda del conjunto blaugrana, continúa al margen por una lesión muscular que arrastra desde mediados de abril. Aunque su regreso parecía cercano, el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick optó por no arriesgarlo para el cruce ante el Inter por las semifinales del torneo continental. Una decisión que siembra inquietud en los pasillos del club catalán. Una ausencia que se extiende más de lo previsto El 12 de abril, en una sesión de entrenamiento, Balde sufrió una lesión en el tendón de la corva que obligó a los médicos del Barça a frenar su actividad por completo. Desde entonces, el defensor formado en La Masía ha estado ausente en varios compromisos clave, tanto en el plano local como internacional. A pesar de que el parte médico inicial indicaba una evolución favorable, su nombre volvió a quedar fuera de la lista de convocados para uno de los partidos más determinantes de la temporada. Los partidos que Balde ya se perdió por lesión Desde su caída física, el lateral de 20 años no pudo participar en: El cruce de Champions frente al Borussia Dortmund, por los cuartos de final.

Los enfrentamientos ligueros ante el Celta de Vigo y el RCD Mallorca.

La gran final de la Copa del Rey frente al Real Madrid, en la que el equipo culé se consagró campeón. En total, ya son cuatro compromisos de alto perfil en los que Balde no pudo estar presente. Y esta semana, la cifra se eleva con la semifinal ante el Inter en el horizonte. Gerard Martín, el reemplazante que se consolida La ausencia del lateral izquierdo abrió la puerta para que Gerard Martín, otro producto del semillero blaugrana, se afiance como opción confiable en el sector defensivo. El joven de 21 años ha sido titular en tres de los últimos cuatro encuentros, incluido el decisivo duelo por la Copa del Rey, donde cumplió con solidez. Hansi Flick lo volvió a incluir en la formación inicial para medirse contra los italianos, destacando su proyección ofensiva y su capacidad de adaptación a los duelos físicos. ¿Cuándo volverá Balde? La expectativa en el entorno del club es que Alejandro Balde pueda recibir el alta médica durante los primeros días de mayo, aunque el cuerpo técnico mantiene la cautela. A tan corta distancia de un cierre de temporada cargado de compromisos, desde el cuerpo médico insisten en que no hay margen para acelerar los plazos. “Lo importante es que vuelva al cien por ciento”, repiten en voz baja en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Un final abierto para una temporada exigente Barcelona se juega mucho en este sprint final de la temporada. Con el título de Copa en el bolsillo y la lucha continental en marcha, cada ausencia pesa. Y la de Balde, por rendimiento y proyección, no es una más. Mientras Gerard Martín aprovecha la oportunidad, el club espera con ansias el regreso de uno de sus jugadores con más futuro en la plantilla. 𝐍𝐎𝐂𝐇𝐄 𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 pic.twitter.com/rCmzdpFvZf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 30, 2025 Noticias relacionadas Estas son las bajas confirmadas de Independiente Santa Fe para enfrentar a Llaneros FC ¿Cómo está el historial entre Águilas Doradas vs América de Cali? Estas son las bajas confirmadas de América de Cali para enfrentar a Águilas Doradas Águilas Doradas vs América de Cali: Datos y estadísticas a tener en cuenta Rayo Vallecano vs Getafe CF: Previa, horario y cómo llegan los equipos