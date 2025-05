Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un momento donde cada detalle puede definir una temporada, el FC Barcelona afronta una de sus pruebas más exigentes sin uno de sus pilares. Alejandro Balde, consolidado como titular indiscutido en la banda izquierda bajo la dirección técnica de Hansi Flick, quedó fuera de la convocatoria para el crucial choque de vuelta ante el Inter de Milán por las semifinales de la UEFA Champions League. Su ausencia no es menor: Balde venía siendo una de las piezas más influyentes del esquema azulgrana, tanto por su despliegue defensivo como por su participación ofensiva.

Alejandro Balde estaba firmando una de sus mejores campañas desde su irrupción en el primer equipo. Con apenas 20 años, el internacional español había disputado 43 partidos oficiales en la temporada 2024/25, aportando un gol y nada menos que 10 asistencias. Su proyección, dinamismo y capacidad para ganar duelos lo habían convertido en un recurso indispensable en ambos costados del campo.

Sin embargo, el 12 de abril, durante un compromiso liguero frente al Leganés en el estadio de Butarque, todo cambió. En el minuto 40 del primer tiempo, el lateral sufrió un duro impacto tras un cruce con Adrián Altamira. El gesto de Balde fue elocuente: pidió el cambio de inmediato y abandonó el campo visiblemente preocupado, consciente de que algo no estaba bien.

🚨 Hansi Flick's squad for #InterBarça in the @ChampionsLeague semifinals! pic.twitter.com/ASBjEZyycV

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 5, 2025