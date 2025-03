Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Real Madrid cerró su preparación para el partido de LaLiga ante el Rayo Vallecano con una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas marcada por la lluvia y la ausencia de Antonio Rüdiger, quien no pudo ejercitarse debido a un proceso gripal.

El defensa alemán, pieza clave en la zaga de Carlo Ancelotti, no saltó al césped y su presencia en la convocatoria dependerá de su evolución en las próximas horas. El técnico italiano podría optar por darle descanso para que llegue en óptimas condiciones al derbi madrileño del próximo miércoles, cuando el Madrid visite al Atlético en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Mientras que Rüdiger fue la gran ausencia, la noticia positiva la dio Federico Valverde, quien logró completar toda la sesión con el grupo. El uruguayo, que había reaparecido el martes en el Santiago Bernabéu, sigue sumando ritmo competitivo y es una de las opciones para formar parte del once titular ante el Rayo.

Además de Rüdiger, no estuvieron presentes los lesionados de larga duración:

