El Nottingham Forest enfrenta un serio problema ofensivo tras confirmarse la lesión de su principal referente en ataque, Chris Wood. El delantero neozelandés de 33 años sufrió una lesión de cadera y estará fuera de las canchas hasta mediados de abril de 2025, según el parte médico del club.

Esta noticia supone un duro golpe para el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo, que pierde a su máximo goleador en un momento clave de la temporada, cuando lucha por mantenerse en la zona alta de la Premier League y avanzar en la Copa FA.

Desde su llegada al Nottingham Forest, Chris Wood se convirtió en una pieza fundamental en el esquema del equipo. Su capacidad para definir dentro del área, su juego aéreo y su liderazgo lo han transformado en el referente ofensivo indiscutido del conjunto inglés.

En la actual temporada, el delantero neozelandés ha demostrado su jerarquía, acumulando importantes goles en partidos decisivos y siendo clave en la ofensiva del equipo. Su ausencia genera preocupación, ya que el Forest deberá buscar alternativas en un plantel que no cuenta con otro delantero de sus características.

La lesión de Wood obliga al entrenador Nuno Espírito Santo a reformular su estrategia ofensiva. Sin su delantero estrella, el Forest deberá confiar en jugadores como Taiwo Awoniyi, quien ahora tendrá la responsabilidad de liderar el ataque, o en posibles cambios tácticos que permitan suplir la falta de un goleador natural.

La baja de Chris Wood no solo afecta el ataque, sino también la dinámica del equipo. Su presencia en el área rival es un factor determinante en la forma de juego del Forest, que ha utilizado su fortaleza física y capacidad de aguantar el balón como una de sus principales armas ofensivas.

