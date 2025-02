¿Por qué no juega Dani Olmo frente al Alavés? El centrocampista sufre una sobrecarga en el sóleo y no estará disponible en Montjuïc. Flick no quiere arriesgar con su recuperación.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio El FC Barcelona no podrá contar con Dani Olmo para el partido de este domingo ante el Deportivo Alavés en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El mediocampista español, pieza clave en el esquema de Hansi Flick, sufre una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha, lo que lo ha dejado fuera de los últimos compromisos del equipo blaugrana. La lesión llega en un momento en el que Olmo buscaba continuidad tras superar otros contratiempos físicos en la temporada. Aunque su dolencia no es de gravedad, el cuerpo técnico ha decidido no forzar su regreso para evitar una recaída que pueda alejarlo de la competición por más tiempo. Una sobrecarga que lo aparta del equipo La lesión de Olmo se produjo tras el encuentro contra el Getafe en la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Luego de ese partido, el jugador experimentó molestias que lo obligaron a bajar la intensidad en los entrenamientos y posteriormente a quedar fuera de la convocatoria para los últimos encuentros. El club emitió un comunicado en el que confirmó su situación:

“Dani Olmo tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Su disponibilidad dependerá de la evolución en los próximos días”, detalló el informe médico del Barça. El mediocampista tampoco pudo estar presente en el duelo de Champions League contra el Benfica ni en el enfrentamiento ante el Valencia. Pese a que Flick confiaba en poder contar con él para esta jornada, finalmente el jugador no ha completado las sesiones de entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros, lo que obligó a descartarlo nuevamente. ❗ COMUNICADO MÉDICO ℹ Dani Olmo tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Es baja para el próximo partido y el regreso a la dinámica de equipo vendrá determinado en función de su evolución. pic.twitter.com/PWUPfCcAVo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 19, 2025 ¿Qué significa su ausencia para el Barça? El técnico alemán pierde a un futbolista clave en la medular, un perfil versátil capaz de aportar tanto en la construcción del juego como en la llegada al área rival. En su ausencia, nombres como Pedri o Gavi tendrán que asumir mayor protagonismo en la elaboración ofensiva del equipo. Además, Olmo es un jugador con capacidad de desequilibrio, una cualidad que ha sido fundamental en varios encuentros recientes del Barcelona. Su visión de juego y su facilidad para filtrar pases entre líneas lo convierten en un recurso valioso para Flick, quien ahora deberá buscar alternativas para suplir su ausencia. ¿Cuándo podrá regresar? La prioridad del cuerpo médico del Barcelona es que Olmo se recupere completamente antes de volver a competir, por lo que su regreso dependerá de cómo evolucione en los próximos días. Es baja segura para el encuentro contra el Alavés. El club prefiere manejar su recuperación con prudencia, pues forzarlo podría derivar en una recaída que lo aleje por más tiempo. El objetivo principal es que el centrocampista pueda estar en plenas condiciones para los compromisos clave de las próximas semanas, cuando el Barça se juegue puntos importantes en LaLiga y en la Liga de Campeones. Flick no arriesga: “Debemos cuidar a nuestros jugadores” El entrenador del Barcelona ha sido claro respecto a la situación de Olmo y otros jugadores que arrastran molestias físicas:

“Es un futbolista muy importante para nosotros, pero la prioridad es su salud. No vamos a apresurarlo, queremos que vuelva cuando esté al 100%”, declaró Flick en la rueda de prensa previa al partido. Sin Olmo en la lista, el Barcelona buscará mantener su buen rendimiento ofensivo y seguir sumando puntos para no perder de vista la pelea por el liderato de LaLiga. Sin embargo, su ausencia deja una interrogante sobre cómo afrontará el equipo los próximos desafíos sin una de sus piezas más creativas en el mediocampo.