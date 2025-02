¿Por qué no juega David Alaba no juega frente Manchester City? El defensor austríaco aún no está listo para volver y se convierte en una nueva ausencia clave para Ancelotti

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio El Real Madrid afrontará su compromiso de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League sin una de sus piezas fundamentales en defensa. David Alaba, quien continúa recuperándose de una grave lesión, no podrá estar en el enfrentamiento ante el Manchester City en el Etihad Stadium. La baja del defensor austríaco supone un nuevo dolor de cabeza para Carlo Ancelotti, quien ya cuenta con una defensa diezmada por otras ausencias de peso. Una lesión que lo deja fuera de la eliminatoria Alaba cayó lesionado el pasado diciembre en un encuentro de LaLiga ante el Villarreal. En aquel partido, el central sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una dolencia que lo obligó a pasar por el quirófano y prácticamente lo ha descartado para el resto de la temporada. Desde entonces, el austríaco ha estado en plena rehabilitación, sin haber podido reincorporarse a los entrenamientos con el grupo. El Real Madrid, consciente de la gravedad de la lesión, ha optado por ser prudente con su recuperación. Aunque en un principio se especulaba con su regreso para la recta final de la campaña, su participación en los duelos clave de la Champions parece improbable. Los partidos que se perderá Alaba Debido a su proceso de rehabilitación, el central no podrá estar presente en varios compromisos importantes del conjunto blanco. Entre ellos, la eliminatoria de octavos de final ante el Manchester City: Manchester City vs Real Madrid (Champions League) – Martes 11 de febrero

– Martes 11 de febrero Osasuna vs Real Madrid (LaLiga) – Sábado 15 de febrero

– Sábado 15 de febrero Real Madrid vs Manchester City (Champions League) – Miércoles 19 de febrero Si bien su evolución marcará el ritmo de su regreso, lo más probable es que Alaba tampoco esté disponible para las siguientes semanas, lo que podría obligar a Ancelotti a reajustar su esquema defensivo en los próximos compromisos. pic.twitter.com/IInkNTubxj — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) February 11, 2025 Una defensa en cuadro para visitar el Etihad La baja de Alaba no es el único problema que enfrenta Ancelotti en la zaga. A su ausencia se suman las de Antonio Rüdiger y Éder Militão, dejando al equipo con opciones limitadas en la última línea. En este contexto, Nacho Fernández se perfila como el líder de la defensa, acompañado probablemente por Aurélien Tchouaméni como central improvisado. El Real Madrid ha sabido sobreponerse a las dificultades a lo largo de la temporada, pero enfrentarse al Manchester City sin tres de sus principales defensores será un desafío mayúsculo. Los de Pep Guardiola cuentan con una de las ofensivas más letales del continente, liderada por Erling Haaland y respaldada por jugadores como Phil Foden y Kevin De Bruyne, lo que obliga al conjunto blanco a redoblar esfuerzos en la contención. El Real Madrid, obligado a reinventarse Pese a las adversidades, el Real Madrid ha demostrado que sabe competir en los momentos más difíciles. Con una defensa debilitada, el equipo deberá apostar por un planteamiento sólido y aprovechar su fortaleza en la ofensiva para tratar de equilibrar la eliminatoria. La historia y el carácter del equipo blanco en la Champions lo han llevado a superar retos aún más complicados. Sin Alaba, sin Rüdiger y sin Militão, la misión será aún más desafiante, pero si algo ha caracterizado al Real Madrid en Europa es su capacidad de resiliencia ante los escenarios más complejos.