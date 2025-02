¿Por qué no juega Ez Abde frente al Getafe? El extremo marroquí no se recuperará a tiempo y se suma a la lista de bajas

23/02/2025 · 11:08 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Real Betis no podrá contar con Ez Abde para el partido de este domingo ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. El extremo marroquí, quien sufrió una contusión en el duelo de Conference League frente al Gante belga, no viajará con el equipo tras la decisión del cuerpo técnico de no forzar su recuperación.

Cambio de planes con Ez Abde

Inicialmente, el entrenador Manuel Pellegrini había incluido a Ez Abde en la convocatoria a la espera de su evolución física. Sin embargo, tras una evaluación médica más exhaustiva, el club anunció que el jugador no formará parte de la expedición a Madrid. Esta ausencia representa un contratiempo para los verdiblancos, que ya cuentan con varias bajas sensibles en su plantel.

Una lista de bajas preocupante

Abde se suma a la ausencia de Marc Roca, Giovani Lo Celso y el canterano Ángel Ortiz, todos lesionados en el último partido de LaLiga ante la Real Sociedad. Además, el lateral derecho Héctor Bellerín y los mediocampistas Pablo Fornals y William Carvalho continúan fuera de la convocatoria debido a lesiones de larga duración.

El regreso de Romain Perraud y la situación de Vitor Roque

No todo son malas noticias para el Betis. El lateral izquierdo francés Romain Perraud vuelve a estar disponible tras cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas en la jornada anterior. Además, el delantero brasileño Vitor Roque sigue en la convocatoria pese a los rumores que apuntan a su posible regreso al fútbol brasileño.

Los 20 convocados para el duelo ante Getafe

La lista de jugadores que viajarán a Madrid está compuesta por:

Porteros : Adrián, Fran Vieites y Manu González.

: Adrián, Fran Vieites y Manu González. Defensas : Llorente, Bartra, Natan, Ricardo, Perraud, Sabaly y Aitor Ruibal.

: Llorente, Bartra, Natan, Ricardo, Perraud, Sabaly y Aitor Ruibal. Centrocampistas : Johnny Cardoso, Altimira, Isco, Mateo, Jesús Rodríguez y Antony.

: Johnny Cardoso, Altimira, Isco, Mateo, Jesús Rodríguez y Antony. Delanteros: Vitor Roque, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.

Un duelo clave para seguir en la pelea por Europa

El equipo verdiblanco enfrenta un compromiso determinante en su lucha por puestos europeos. Con varias bajas y el desgaste de la Conference League, Pellegrini deberá ajustar su esquema para mantener el rendimiento del equipo. El Getafe, por su parte, buscará aprovechar la condición de local para dificultar las aspiraciones del Betis en LaLiga.

Con la recta final del campeonato en el horizonte, el conjunto andaluz necesita sumar de a tres para seguir en la pelea por Europa. El Coliseum será el escenario de un partido exigente donde cada detalle puede marcar la diferencia.