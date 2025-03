Inter de Milán suma una nueva preocupación en su plantel: Federico Dimarco se perderá al menos tres semanas de competición tras sufrir una lesión muscular en el empate 1-1 ante el Napoli el pasado fin de semana. Los exámenes médicos confirmaron que el lateral izquierdo padece una distensión en los músculos flexores del muslo derecho, lo que lo dejará fuera de los próximos compromisos del equipo dirigido por Simone Inzaghi.

🇮🇹🎯 This angle of Federico Dimarco's free-kick against Napoli is magical. 😍 pic.twitter.com/zbjrHBuJXJ

— EuroFoot (@eurofootcom) March 3, 2025