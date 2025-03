¿Por qué no juega Ferran Torres frente a Países Bajos? Un golpe deja fuera al delantero del Barcelona, pero De la Fuente confía en tenerlo listo para la vuelta

20/03/2025 · 08:55 AM

Un contratiempo leve, pero que obliga a la prudencia

España no podrá contar con Ferran Torres para el primer asalto de los cuartos de final de la UEFA Nations League ante Países Bajos. El delantero del FC Barcelona sufrió un golpe en los últimos entrenamientos y, aunque la lesión no reviste gravedad, el cuerpo técnico ha decidido no arriesgar con su participación en el duelo de Róterdam. Luis de la Fuente confirmó en rueda de prensa que la decisión se ha tomado como medida preventiva, priorizando su recuperación de cara al partido de vuelta en Valencia.

Un golpe que le aparta del entrenamiento

El atacante de 25 años no se ejercitó este miércoles junto al resto del grupo en la última sesión antes del viaje a Países Bajos. En su lugar, realizó trabajo específico en el gimnasio, evitando cualquier carga innecesaria que pudiera agravar su estado. A pesar de no participar en el entrenamiento, Torres formó parte de la expedición que viajó a Róterdam, por lo que su evolución será monitoreada de cerca por los médicos de la selección.

El jugador ha sido una pieza recurrente en los planes de De la Fuente, y su ausencia en el primer partido obliga al seleccionador a reconfigurar el ataque de la ‘Roja’. Con Lamine Yamal y Nico Williams como extremos fijos en el once inicial, la baja de Ferran podría abrir la puerta a variantes tácticas en la rotación ofensiva.

Ferran, motivado para regresar en la vuelta

El propio Ferran Torres ha mostrado en varias ocasiones su compromiso con la selección y su deseo de ser un referente en la delantera española. En una reciente entrevista, el valenciano expresó su ambición de seguir creciendo como goleador en el combinado nacional y destacó la importancia de representar a su país en una competición de esta magnitud.

Con la Final Four en el horizonte, el delantero espera estar disponible para el duelo de vuelta en Valencia, donde España buscará sellar su pase a la siguiente fase. De la Fuente confía en que su recuperación avance sin inconvenientes y pueda contar con él en un encuentro que promete ser determinante.

España busca un golpe de autoridad sin Ferran

Sin el atacante del Barça, la selección española se medirá a una exigente escuadra neerlandesa que intentará imponer su ritmo en casa. La ausencia de Torres supone un ligero contratiempo, pero el equipo nacional cuenta con alternativas de peso para afrontar el reto con garantías.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en su evolución en los próximos días, con la esperanza de que pueda estar al 100% cuando la eliminatoria se resuelva en el estadio de Mestalla.