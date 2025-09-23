¿Por qué no juega Ganso en Fluminense y cuándo regresará a las canchas? El mediocampista brasileño sufrió una lesión en la pantorrilla y quedó descartado para el decisivo partido de vuelta de los cuartos de final ante Lanús en el Maracaná. Su regreso recién se proyecta para mediados de octubre.

Una baja de peso para el partido más importante

Fluminense afrontará este martes una verdadera final en el Maracaná, donde buscará revertir la derrota 1-0 sufrida en la ida frente a Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, el equipo dirigido por Renato Gaúcho no contará con uno de sus jugadores más experimentados: Paulo Henrique Ganso, quien quedó fuera de la convocatoria por una lesión en la pantorrilla.

El parte médico que enciende las alarmas

El club carioca confirmó que el mediocampista de 35 años padece una distensión muscular en la pantorrilla, lesión que le impedirá entrenar con normalidad durante las próximas semanas. Los médicos estiman que su recuperación se extenderá, como mínimo, hasta mediados de octubre, descartando cualquier posibilidad de que llegue a la revancha ante el conjunto argentino.

Un golpe al juego creativo del Flu

La ausencia de Ganso representa un duro golpe para el esquema ofensivo de Fluminense, que necesita ganar por dos goles para avanzar directamente a semifinales. El exjugador de Santos y Sevilla es una pieza clave en la generación de juego y en la distribución de la pelota, cualidades que el equipo echará de menos en un encuentro que exige precisión y jerarquía.

Escenario de máxima presión

El equipo de Renato Gaúcho deberá buscar variantes en el mediocampo para reemplazar al experimentado creativo. Fluminense necesita una victoria por 2-0 para clasificar de manera directa, mientras que un triunfo por la mínima diferencia llevaría la definición a los penales y un empate dejaría a Lanús en semifinales.