¿Por qué no juega Harry Kane en el partido de hoy entre RB Leipzig vs. Bayern Munich? El goleador inglés deberá ver desde afuera el choque entre Bayern Múnich y RB Leipzig por acumulación de amarillas, justo cuando el título de Bundesliga está al alcance. ¿Podrá el equipo bávaro sellar el campeonato sin su máximo artillero?

03/05/2025 · 08:53 AM

El destino le juega una mala pasada a Harry Kane. En su primera temporada con el Bayern Múnich, y con el título de la Bundesliga al alcance de la mano, el delantero inglés no podrá estar presente en el partido ante RB Leipzig por la fecha 32. Una sanción por acumulación de amarillas lo margina del encuentro más importante del año para el conjunto bávaro, que podría definir su consagración en Alemania. Mientras Kane se prepara para festejar desde la tribuna, Thomas Tuchel ajusta las piezas para un duelo que puede coronar una campaña arrolladora.

Kane, al margen en el momento menos oportuno

La tarjeta amarilla que recibió en la última jornada terminó por convertirse en un castigo cruel para Harry Kane. El ex-Tottenham, que registra 24 goles en Bundesliga y 36 en la temporada, no podrá sumar minutos ante Leipzig debido a la suspensión automática que implica alcanzar las cinco amonestaciones.

Este imprevisto lo aleja de lo que podría haber sido el partido consagratorio de su carrera: su primer título como profesional. A sus 31 años, Kane nunca levantó un trofeo oficial, y esta Bundesliga se presenta como la gran oportunidad de romper con esa sequía. Sin embargo, lo hará desde fuera del césped.

El Bayern, sin su emblema ofensivo pero con variantes de peso

Tuchel deberá rearmar su ataque para suplir a su goleador estrella. Todo indica que el encargado de liderar la ofensiva será Thomas Müller, un símbolo del club, acompañado por tres extremos veloces y desequilibrantes: Olise, Gnabry y Sané.

Además, el equipo seguirá sin contar con Manuel Neuer, quien a pesar de haber vuelto a entrenarse esta semana, aún no está en condiciones físicas para reaparecer oficialmente.

El once de los bávaros será: Urbig; Laimer, Dier, Stanisic, Boey; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Sané; Müller.

Un paso más hacia la corona: lo que necesita Bayern para consagrarse

Con 75 puntos y a falta de tres fechas para el cierre de la Bundesliga, el Bayern Múnich tiene la mesa servida. Su perseguidor inmediato, Bayer Leverkusen, suma 67 unidades, por lo que una victoria en el Red Bull Arena aseguraría automáticamente el campeonato para los bávaros.

Incluso un empate podría ser suficiente, siempre y cuando Leverkusen no logre superar al Friburgo en su compromiso del domingo. En caso de una derrota de Bayern, las posibilidades aún siguen latentes, siempre que el equipo de Xabi Alonso no gane. La ecuación es clara: mientras el Leverkusen no sume de a tres, el Bayern se consagrará.

RB Leipzig, un rival que puede aguar la fiesta

El equipo de Marco Rose, que pelea por asegurar su lugar en competiciones europeas, no será un escollo sencillo. Con un once consolidado y nombres como Openda, Sesko y el talentoso Xavi Simons, Leipzig buscará arruinarle el festejo a los de Múnich.

Su formación: Vandervoordt; Raum, Lukeba, Klostermann; Nedeljkovic, Kampl, Haidara, Seiwald, Xavi Simons; Openda, Sesko.

El Bayern Múnich está a las puertas de un nuevo título, pero deberá superar un desafío importante sin su máximo goleador. Mientras Harry Kane aguarda con ansiedad su primer trofeo desde la banda, sus compañeros tienen la misión de confirmar el dominio en la Bundesliga. Leipzig quiere ponerle suspenso al cierre del campeonato, pero el gigante bávaro tiene claro su objetivo: ganar y coronar la era Tuchel con otra vuelta olímpica.