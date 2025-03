El Manchester City recibió un duro golpe en plena competencia, ya que John Stones sufrió una lesión muscular en el partido de Champions League ante el Real Madrid y deberá permanecer inactivo por un largo período. La ausencia del defensor representa un problema para Pep Guardiola, quien pierde a uno de sus jugadores más confiables en un tramo crucial de la temporada.

El incidente ocurrió el 19 de febrero de 2025, durante el choque de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Stones sintió molestias en el muslo y tuvo que abandonar el campo, generando preocupación en el cuerpo técnico y los aficionados.

Tras someterse a los estudios médicos correspondientes, se confirmó que el zaguero inglés sufrió una lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas entre 8 y 10 semanas, lo que significa que se perderá una parte clave del calendario del City, incluyendo partidos importantes en la Premier League y la Champions.

Luego del diagnóstico, el propio Pep Guardiola fue el encargado de comunicar la gravedad del problema físico de Stones.

“Es una lástima, John es un jugador fundamental para nosotros y su ausencia se notará. Esperamos que tenga una buena recuperación y pueda volver lo antes posible”, expresó el entrenador catalán en conferencia de prensa.

El defensor inglés se ha convertido en una pieza clave dentro del esquema de Guardiola, destacándose no solo por su solidez defensiva, sino también por su capacidad para salir jugando con criterio desde el fondo.

La lesión de Stones llega en un momento complicado para los Citizens, que están en plena pelea por el título de la Premier League y buscan avanzar en la Champions League. Su ausencia obligará a Guardiola a reestructurar la defensa y recurrir a otros jugadores como Rúben Dias, Manuel Akanji o Josko Gvardiol para cubrir el puesto.

Además, esta baja se suma a otros inconvenientes físicos que ha sufrido el City en la temporada, lo que podría afectar el rendimiento del equipo en un tramo decisivo del año.

