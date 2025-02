¿Por qué no juega Jude Bellingham frente al Leganés en la Copa del Rey? Bellingham se pierde el duelo copero ante Leganés, una baja que preocupa a Ancelotti

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Real Madrid afronta este miércoles un nuevo reto en la Copa del Rey sin una de sus máximas figuras: Jude Bellingham. El mediocampista inglés no formará parte de la convocatoria para el partido de cuartos de final ante el CD Leganés en Butarque (21:00 horas), una decisión tomada por Carlo Ancelotti con la mira puesta en los cruciales compromisos que se avecinan.

Una ausencia por precaución

Bellingham arrastra molestias en el tobillo tras el exigente calendario que ha afrontado el equipo en las últimas semanas. Aunque no presenta una lesión grave, el cuerpo técnico ha decidido no arriesgar y darle descanso, especialmente considerando los próximos desafíos: el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid el sábado en el Santiago Bernabéu y la ida del ‘playoff’ de la Champions League frente al Manchester City en el Etihad Stadium el martes 11 de febrero.

El inglés no ha entrenado con normalidad en los últimos días, lo que generó especulaciones sobre su estado físico. Ancelotti confirmó en rueda de prensa que su ausencia se debe a una estrategia de prevención y no a una lesión grave. “Queremos que esté al 100% para los partidos clave que vienen. No queremos correr riesgos innecesarios”, afirmó el técnico italiano.

Mbappé y Courtois, también fuera de la lista

Jude Bellingham no es el único ausente en la convocatoria del Real Madrid para el choque copero. Kylian Mbappé tampoco estará disponible debido a un hematoma en el gemelo tras una dura entrada sufrida en el partido contra el Espanyol. El delantero francés, al igual que Bellingham, será resguardado para los próximos compromisos.

Otro que sigue fuera es Thibaut Courtois. Aunque el arquero belga ya se encuentra en la fase final de su recuperación, aún no está listo para regresar a la competición. Su presencia en los partidos venideros dependerá de su evolución en los entrenamientos.

Un Madrid con rotaciones y caras nuevas

Ante las múltiples bajas, Ancelotti ha recurrido a jugadores de la cantera para completar la convocatoria. Jacobo Ramón, Lorenzo Aguado y Mario Rivas figuran en la lista, mientras que Vinícius Júnior, que se ejercitó en el gimnasio esta semana, sí estará disponible para el encuentro en Butarque.

El técnico madridista tendrá que hacer ajustes en el once inicial y buscar soluciones para suplir la ausencia de Bellingham en la medular. Su lugar podría ser ocupado por Dani Ceballos o Arda Güler, quienes buscarán aprovechar la oportunidad para demostrar su valía.

La Copa, un objetivo en la mira

A pesar de las bajas, el Real Madrid no pierde de vista el objetivo: avanzar a las semifinales y seguir peleando por un título que no quiere dejar escapar. Con el recuerdo del ‘pepinazo’ de 2018, cuando el Leganés eliminó al Madrid en cuartos de final, los de Ancelotti saben que no pueden relajarse ante un rival que buscará dar la sorpresa en su casa.

El desafío está planteado. Sin Bellingham, sin Mbappé y sin Courtois, el Madrid tendrá que demostrar su jerarquía con lo que tiene disponible. La Copa del Rey sigue su curso, y el conjunto blanco quiere seguir en la pelea.