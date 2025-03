La ausencia de Julio Enciso ha sido un golpe duro para el Ipswich Town. El delantero paraguayo, que con solo 21 años ya se ha consolidado como una de las figuras más desequilibrantes del equipo, estaba atravesando un gran momento antes de verse obligado a detener su marcha por una lesión muscular. Con su explosividad, capacidad de desequilibrio y calidad en el último tercio de la cancha, Enciso se había convertido en un pilar fundamental en el ataque del conjunto inglés.

Desde su llegada al Ipswich, Enciso ha demostrado ser un atacante versátil, con una capacidad excepcional para moverse entre líneas, generar peligro con su regate y aportar en la construcción del juego ofensivo. Su velocidad y creatividad lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales, mientras que su precisión en los remates lo ha llevado a ser un jugador clave en los momentos decisivos.

Antes de su lesión, sus números y rendimiento lo posicionaban como uno de los jugadores mejor valorados del equipo, recibiendo elogios tanto de su entrenador como de los analistas del fútbol inglés. Su capacidad para asociarse con sus compañeros en el frente de ataque y su inteligencia para encontrar espacios lo han convertido en una pieza irremplazable en el once titular.

La lesión muscular que sufrió a inicios de 2025 interrumpió su ascendente trayectoria, dejando un vacío en el esquema ofensivo del Ipswich. Se espera que Enciso pueda volver a la acción a mediados de marzo, una noticia que sin duda genera expectativas entre los aficionados y su cuerpo técnico. Su regreso podría representar un impulso clave para el equipo en la recta final de la temporada, aportando el dinamismo y la creatividad que tanto han extrañado en su ausencia.

Ipswich Town loanee Julio Enciso was seen walking off of the pitch crying in the 17th minute, but according to Dr Osvaldo Insfrán, the doctor to the Paraguayan national team, it’s expected to not be serious. 👀

Best of luck on your recovery Enciso! 🔵🤝#itfc pic.twitter.com/fDhceVwV2I

— ITFC Published (@itfc_published) February 18, 2025