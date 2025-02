El mediocampista alemán Kai Havertz sufrió una lesión en los isquiotibiales durante un entrenamiento del Arsenal en Dubái, donde el equipo londinense aprovechaba el parón de la Copa de Inglaterra para preparar la fase final de la temporada. La gravedad de la lesión ha encendido las alarmas en el club, ya que su regreso podría tardar varios meses.

El exjugador del Chelsea ha sido fundamental para Mikel Arteta, tanto en el centro del campo como en ataque, y su baja representa un golpe duro para los Gunners, que buscan mantenerse en la pelea por el título de la Premier League y avanzar en la Champions League.

Según información de The Athletic, Havertz podría perderse entre tres y cuatro meses de competición, lo que lo dejaría fuera en un tramo crucial de la temporada. Dependiendo de su evolución, podría incluso no volver a jugar en la campaña 2024/25.

El Arsenal ya enfrenta múltiples bajas importantes, incluyendo la lesión del ligamento cruzado de Gabriel Jesús, la larga recuperación de Bukayo Saka, quien no regresará hasta marzo, y la incertidumbre sobre la evolución de Gabriel Martinelli.

Aunque el club aún no ha emitido un parte médico oficial, se espera que el alemán no esté disponible para los próximos meses, perdiéndose duelos clave en la Premier League y la Champions League, donde los Gunners ya están clasificados a los octavos de final.

Si se confirma el peor escenario, Havertz podría perderse encuentros decisivos contra Manchester City, Liverpool, Tottenham y la eliminatoria de Champions, dejando a Arteta con una tarea difícil para reorganizar su equipo.

The last few days have been tough to process both physically and mentally. But yesterday was a good day. A successful op and a win 🙌🏼

Thanks for all the messages of support over the last few days, it’s really helped.

I’m now focused on my journey to full fitness and giving… pic.twitter.com/wPNgT9WAyl

— Kai Havertz (@kaihavertz29) February 16, 2025