¿Por qué no juega Marcos Rojo contra Vélez Sarsfield? La CONMEBOL confirmó una sanción de dos partidos tras la expulsión sufrida en el cruce contra Peñarol, dejando a su equipo sin una pieza fundamental para la serie de cuartos de final frente a Vélez Sarsfield.

Dura sanción en un momento decisivo

En la antesala de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, la CONMEBOL informó que un jugador clave recibió una suspensión de dos encuentros luego de su expulsión en el duelo anterior ante Peñarol. Esta decisión lo deja automáticamente fuera de la llave frente a Vélez Sarsfield, una ausencia que golpea fuerte en el esquema de su equipo.

El motivo de la sanción

La expulsión se produjo en el partido de octavos de final, donde el futbolista vio la tarjeta roja tras una acción polémica que fue revisada por el VAR. Tras analizar el informe arbitral, el Comité Disciplinario de la CONMEBOL resolvió aplicarle dos fechas de suspensión, impidiéndole disputar tanto el partido de ida como el de vuelta de los cuartos de final.

Impacto en el equipo

La baja representa un desafío para el entrenador, que deberá reacomodar su esquema táctico en una instancia donde cada detalle puede definir la clasificación. El jugador venía siendo una de las figuras más determinantes del plantel, por lo que su ausencia obligará a buscar variantes en el mediocampo y la ofensiva.