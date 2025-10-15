¿Por qué no juega Nicolás de La Cruz contra Botafogo? El mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz (28) no formará parte de la delegación del Mengão para el crucial clásico carioca ante Botafogo por la Fecha 28 del Brasileirão. Una nueva molestia física lo margina por precaución, aunque el cuerpo médico de Flamengo estima que el talentoso '8' podría regresar a las canchas en el lapso de una semana.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El clásico más vibrante de Río de Janeiro, el choque entre Flamengo y Botafogo, pierde un nombre de peso antes de su inicio. Nicolás De La Cruz, pieza clave en el andamiaje del Mengão, ha sido descartado para la jornada 28 del Brasileirão debido a un malestar físico. El talentoso mediocampista uruguayo, de 28 años, continúa lidiando con problemas de regularidad que impiden a Filipe Luis contar con él de forma constante. Su ausencia no solo obliga a un ajuste táctico inmediato, sino que vuelve a poner el foco en la gestión de su condición física.

A pesar de su trascendencia en el esquema táctico y su indudable calidad, De La Cruz no logró superar las pruebas físicas de última hora, obligando al cuerpo técnico a tomar una decisión conservadora.

La información oficial del club indica que la baja se debe a un “malestar físico”. Si bien no se especifica una lesión grave de impacto inmediato, esta terminología suele hacer referencia a sobrecargas o a la gestión de una dolencia preexistente, buscando evitar un desgarro o un problema muscular mayor en un partido de tan alta exigencia como el clásico.

La presencia de De La Cruz en el mediocampo es vital para el 4-2-3-1 de Flamengo, pero el cuerpo médico prioriza su completa recuperación. Su baja se suma a la de otros jugadores importantes como Allan Souza y Saúl Ñíguez, complicando las opciones de recambio para Filipe Luis en el centro del campo.

Buena noticia para el Mengão es que la ausencia de su mediocampista no se proyecta a largo plazo, manteniendo la esperanza de contar con él para los siguientes compromisos de la liga.

Según la información manejada por el cuerpo médico del club, el tiempo estimado para el regreso de Nicolás De La Cruz es de aproximadamente “una semana”.

Esto significaría que, si el proceso de rehabilitación y descanso transcurre sin complicaciones, el volante charrúa (28) podría estar disponible para la Fecha 29 del Brasileirão, ayudando al Flamengo a encarar la recta final del campeonato. La prioridad ahora es que De La Cruz se recupere plenamente para poder aportar su calidad en los duelos más importantes que le quedan al equipo carioca.

La recurrencia de las molestias físicas del talentoso ‘8’ es un tema de preocupación constante para los aficionados e incluso ha sido objeto de debate interno en el club. Desde su llegada al Flamengo, De La Cruz ha tenido que alternar grandes actuaciones con periodos de baja por diferentes dolencias.

Su incapacidad para mantener la continuidad en la alineación titular es el principal desafío que enfrenta el jugador, buscando estabilizar su condición física para poder desplegar todo su potencial en un fútbol tan demandante como el Brasileirão.