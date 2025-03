Chelsea suma una nueva preocupación en su lucha por mantenerse en los puestos de vanguardia de la Premier League. Nicolás Jackson, el potente delantero senegalés de 23 años, ha sufrido una lesión en el muslo que lo alejará de los terrenos de juego hasta principios de abril de 2025. Su ausencia representa un golpe duro para el equipo dirigido por Enzo Maresca, que pierde a uno de sus principales referentes ofensivos.

