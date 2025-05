¿Por qué no juega Orri Óskarsson frente al Athletic Club y cuándo vuelve a las canchas? El delantero islandés sufre una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y está descartado para el duelo del domingo ante el Athletic Club. Su recuperación podría prolongarse hasta el final de LaLiga.

Golpe inesperado para la Real Sociedad en el tramo decisivo de la temporada. A solo tres días del esperado derbi vasco frente al Athletic Club, el club donostiarra pierde a uno de sus atacantes por lesión. Orri Oskarsson, delantero internacional islandés, ha sufrido una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda durante una sesión a puerta cerrada en Zubieta. El percance no solo lo deja fuera del encuentro ante los leones, sino que amenaza con apartarlo también de lo que resta de campaña.

Una lesión inoportuna en plena cuenta regresiva hacia Europa

El entrenamiento del jueves dejó una noticia amarga para Imanol Alguacil. Mientras esperaba recuperar efectivos como Igor Zubeldia, lo que encontró fue una nueva baja: Orri Oskarsson tuvo que abandonar el entrenamiento tras realizar un mal gesto que inmediatamente encendió las alarmas del cuerpo médico. Las pruebas preliminares confirmaron lo que ya se temía: lesión en el isquio izquierdo y, con ello, su ausencia ante el Athletic este domingo en el Reale Arena.

El parte médico oficial aún no ha determinado el tiempo exacto de recuperación, pero las sensaciones que emanan desde la entidad realista no son optimistas. Todo apunta a que el atacante no solo se perderá el derbi vasco, sino que también quedará fuera de los próximos cuatro compromisos ligueros: ante Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Girona y Real Madrid. De confirmarse, no volvería a vestirse de corto esta temporada.

🗒 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 Ernesto Valverde cita a 2️⃣2️⃣ jugadores para el partido de mañana (21:00h) ante la @RealSociedad en el Reale Arena. ℹ Plan de viaje 👉https://t.co/Xy52c7Vpic#RealSociedadAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/vpKGMbTp8v — Athletic Club (@AthleticClub) May 3, 2025

Una baja que afecta directamente la rotación ofensiva

Aunque Oskarsson no ha tenido una temporada especialmente brillante —acumula apenas tres goles en LaLiga—, su ausencia representa una complicación estratégica para el técnico de Orio. En una plantilla que ya ha sufrido la falta de contundencia de cara a puerta, el islandés era el recambio habitual de Mikel Oyarzabal en la punta del ataque. La situación se agrava al considerar que el capitán está apercibido de sanción: si recibe una amarilla más, se perdería un partido clave, dejando al equipo sin un delantero natural disponible.

Con la Real Sociedad aún peleando por asegurar su plaza en competiciones europeas, perder alternativas en el frente ofensivo es un revés serio. A pesar de su irregularidad, Oskarsson era una opción útil en los minutos finales o ante determinadas rotaciones. Su baja reduce considerablemente el margen de maniobra en una fase del torneo donde cada punto es crucial.

¿Fin de temporada para Oskarsson?

Si bien el club no ha confirmado plazos, todo indica que el delantero islandés no volverá a competir en lo que queda de curso. Su recuperación está en manos del equipo médico, que ha comenzado con las pruebas diagnósticas para establecer la gravedad definitiva de la lesión. A día de hoy, el escenario más probable es que el futbolista inicie su preparación para la próxima temporada sin volver a jugar en esta.

Para el propio jugador, este desenlace supone un cierre amargo a su primera experiencia en el fútbol español. En el entorno de Zubieta existe confianza en su potencial y en que este primer año haya sido una etapa de adaptación que le permita ofrecer una versión más madura y efectiva en la campaña siguiente.

Barrenetxea, Becker y Odriozola, las buenas noticias

No todo han sido malas noticias para Imanol en esta jornada. El técnico ha recuperado a tres jugadores clave: Ander Barrenetxea, Sheraldo Becker y Álvaro Odriozola volvieron a trabajar con el grupo y, si no hay contratiempos en las próximas horas, estarán disponibles para el derbi del domingo. La presencia de estos futbolistas puede aportar oxígeno a una plantilla que ha sufrido demasiados contratiempos físicos en las últimas semanas.

El derbi vasco se jugará sin Orri Oskarsson, una baja sensible que debilita el ataque de la Real Sociedad justo cuando más se necesita eficacia de cara al gol. El equipo txuri-urdin buscará sobreponerse con lo que tiene, mientras su delantero islandés comienza un proceso de recuperación que apunta a extenderse más allá del cierre de temporada.

