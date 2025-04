¿Por qué no juega Paulo Dybala el clásico frente a la Lazio? El delantero argentino Paulo Dybala sufrió una lesión en el muslo que lo marginará del trascendental duelo frente a Lazio.

El golpe más duro para la Roma en la previa del Derby della Capitale

Paulo Dybala, una de las figuras más influyentes del plantel de la AS Roma, no será parte del clásico ante Lazio debido a una lesión muscular. El atacante argentino de 31 años sufrió una dolencia en el muslo que no solo lo deja fuera del partido más esperado de la ciudad, sino que también podría comprometer su presencia en el resto del calendario de la temporada.

El club romano, que lucha por meterse en zona de clasificación europea, pierde a uno de sus máximos referentes en un momento clave del campeonato.

Una baja de peso para el clásico romano

La ausencia de Dybala para el enfrentamiento ante Lazio es un golpe anímico y deportivo para los dirigidos por Daniele De Rossi. El argentino ha sido pieza clave en la construcción ofensiva del equipo y su capacidad para generar juego y definir en momentos decisivos lo convertía en una carta fundamental para enfrentar a su eterno rival.

El cuerpo médico del club confirmó que la lesión corresponde a un problema muscular en el muslo, sin especificar el grado exacto de la dolencia, pero con una estimación preocupante: Dybala estaría descartado por lo que resta de la temporada.

Un historial de lesiones que vuelve a golpear

La carrera del exjugador de Juventus se ha visto condicionada en los últimos años por diversas lesiones musculares que le impidieron mantener una continuidad ideal. En esta ocasión, el momento de la lesión llega en un punto neurálgico del torneo local y justo cuando la Roma necesita sumar puntos vitales para asegurar su clasificación a competiciones europeas.

Esta situación reaviva el debate sobre su estado físico a largo plazo, especialmente considerando que su contrato con el club romano finaliza en junio de 2025 y las negociaciones para una eventual renovación podrían verse afectadas.

Impacto en el equipo y en el proyecto de Ranieri

Sin Dybala, el entrenador deberá reestructurar su ataque de cara al clásico y lo que resta del torneo. La carga creativa recaerá ahora sobre jugadores como Lorenzo Pellegrini y Romelu Lukaku, mientras se espera que Stephan El Shaarawy o Tommaso Baldanzi ocupen el lugar del argentino en la alineación titular.

Más allá de lo táctico, la ausencia de Dybala representa una pérdida de liderazgo y jerarquía en el vestuario, factores clave en este tipo de encuentros de alta tensión.

El clásico romano se jugará sin uno de sus protagonistas más destacados. Paulo Dybala, que tantas veces supo iluminar partidos con su talento, no estará presente por culpa de una lesión que, además de dejarlo fuera del duelo ante Lazio, amenaza con sacarlo de escena hasta el cierre del campeonato. Para la Roma, será momento de reaccionar, reinventarse y luchar sin su jugador más desequilibrante. El desafío no es solo futbolístico, sino también emocional.