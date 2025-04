¿Por qué no juega Robert Lewandoski frente al Inter de Milán y qué lesión tiene? El delantero polaco no llegará a tiempo para el primer choque ante el Inter en Champions, y su ausencia obliga a Hansi Flick a reconstruir su ataque sin su pieza más letal.

30/04/2025 · 09:27 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El FC Barcelona tendrá que afrontar una de las noches más determinantes de su temporada sin su máximo referente ofensivo. Robert Lewandowski, quien atraviesa una de sus mejores campañas en la institución blaugrana, no estará disponible para la ida de semifinales de la UEFA Champions League frente al Inter de Milán. Su lesión muscular en el muslo izquierdo no ha evolucionado lo suficiente como para permitir su regreso, y con apenas días por delante, el club ya asume que no podrá contar con su ‘9’ en el Giuseppe Meazza.

Una lesión inoportuna en plena efervescencia competitiva

Lewandowski sufrió la lesión el pasado 19 de abril en el vertiginoso partido contra el Celta de Vigo (4-3). El parte médico posterior fue escueto: daño en el semitendinoso del muslo izquierdo, sin un plazo concreto de recuperación. Desde entonces, el ariete no ha pisado los entrenamientos colectivos ni ha recibido el alta médica, una señal clara de que su evolución es más lenta de lo esperado. En un contexto donde cada minuto de recuperación cuenta, el margen se agotó sin una mejora significativa.

Sin entrenamientos ni alta: ¿por qué no llegará?

A solo días del crucial compromiso europeo, la situación física del atacante es preocupante. Lewandowski continúa trabajando al margen del grupo, sin haber completado ninguna sesión a ritmo competitivo. La prioridad del cuerpo técnico es evitar una recaída, especialmente en una zona tan delicada como el muslo, donde los riesgos de cronificar la lesión son elevados. Hansi Flick, cauto y pragmático, ha decidido no forzar la vuelta del jugador y enfoca su planificación sin él.

El problema de un vacío imposible de llenar

Con 40 goles en 48 partidos esta temporada, el polaco no solo es el máximo anotador del equipo sino también su faro ofensivo. Su presencia en el área, su capacidad para atraer marcas y su instinto goleador lo convierten en una pieza insustituible. La baja del ex Bayern implica perder no solo goles, sino también experiencia, liderazgo y jerarquía en uno de los escenarios más exigentes del curso. Pocas veces una ausencia puede pesar tanto como la de Lewandowski en una semifinal de Champions.

¿Quién tomará el testigo en ataque?

El gran dilema ahora recae en cómo reorganizar el frente ofensivo. Ferran Torres es una opción natural, aunque su irregularidad y falta de contundencia generan dudas. Ansu Fati, tras una temporada casi fantasma, ha comenzado a aparecer en escena y podría sumar minutos, aportando velocidad pero sin la contundencia de Lewandowski. Lamine Yamal, desequilibrante por banda, y Raphinha, más punzante en el uno contra uno, serían los extremos titulares, pero ninguno se perfila como ‘9’.

Otra alternativa que gana enteros es la de Dani Olmo como falso delantero centro. El internacional español ha jugado en esa posición con la selección y podría ofrecer movilidad e inteligencia táctica, aunque no representa una amenaza constante en el área rival. Pau Víctor también ha sido considerado en las prácticas recientes, pero no parece tener aún el peso para cargar con semejante responsabilidad.

Un momento inoportuno para un vestuario desgastado

La fatiga física y mental se ha hecho evidente en las últimas semanas. Con varios jugadores cargados de minutos, la aparición de lesiones en esta fase del calendario representa un golpe durísimo para un equipo que aspira a cerrar la temporada con al menos dos títulos. A la baja de Lewandowski se suman otras dolencias que han obligado a Flick a rotar más de lo planeado y a utilizar fórmulas tácticas improvisadas.

Lewandowski, figura clave en la mejor versión del Barça

A sus 36 años, el polaco está firmando su temporada más productiva desde que llegó a Barcelona. Goleador incansable, referencia en cada ataque y voz de mando en los momentos complejos, su rol dentro y fuera del campo es vital. Por eso, su ausencia en partidos tan decisivos como la semifinal de Champions o la reciente final de Copa del Rey representa un desafío colosal para la plantilla.

El Barcelona se prepara para viajar a Milán con una baja que cambia el mapa del partido: Robert Lewandowski no será de la partida. Sin su máximo artillero, sin su faro ofensivo, el conjunto de Hansi Flick deberá reinventarse frente a un rival que no perdona errores. La misión no será sencilla: encontrar goles y soluciones en un ataque sin su líder. Porque en el Giuseppe Meazza, se jugará mucho más que una semifinal. Se jugará la capacidad de este Barça de sobrevivir a una noche grande sin su arma más letal.