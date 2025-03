Países Bajos ha recibido un golpe inesperado antes de su enfrentamiento con España en los cuartos de final de la UEFA Nations League. Ryan Gravenberch, centrocampista del Liverpool, ha sido descartado por lesión y no podrá estar presente en la eliminatoria. La federación neerlandesa confirmó en un comunicado oficial que el jugador abandonó la concentración y que no será sustituido en la convocatoria, reduciendo la plantilla a 23 futbolistas.

El mediocampista de 22 años sufrió una molestia en la final de la Copa de la Liga inglesa disputada el pasado domingo entre Liverpool y Newcastle, en la que tuvo que ser sustituido a falta de 15 minutos para el final. A pesar de los intentos por recuperarse a tiempo, los exámenes médicos determinaron que no está en condiciones de jugar.

🔸 Ryan Gravenberch leaves training camp.

Ryan Gravenberch has left the Oranje's training camp this evening. The midfielder is still suffering from an injury sustained over the weekend that prevents him from playing in the matches against Spain.

Take care, Ryan! 🍀… pic.twitter.com/bnZRxFhhIr

— OnsOranje (@OnsOranje) March 19, 2025