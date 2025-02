El Sevilla FC tendrá una ausencia importante para su enfrentamiento contra el FC Barcelona por la fecha 23 de LaLiga EA Sports. Albert Sambi Lokonga, quien se había consolidado como pieza clave en el esquema de Xavi García Pimienta, sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha durante el entrenamiento del pasado jueves 6 de febrero, lo que lo mantendrá fuera de las canchas al menos por cuatro semanas.

El mediocampista belga había dejado atrás los problemas físicos que lo aquejaron en la primera mitad de la temporada y venía de disputar cinco partidos consecutivos como titular. En la medular sevillista, Lokonga se había convertido en el complemento perfecto para el suizo Djibril Sow, lo que hacía de su presencia en el once inicial algo prácticamente asegurado.

Sin embargo, este nuevo problema muscular vuelve a alejarlo de la competición. La lesión miotendinosa en los isquiotibiales lo obligará a perderse, además del duelo ante el Barcelona, los compromisos frente a Valladolid, Mallorca y Rayo Vallecano, con la expectativa de que pueda regresar para el choque contra la Real Sociedad el próximo 9 de marzo.

Esta es la tercera dolencia muscular que sufre Lokonga desde que llegó al Sevilla el pasado verano. La primera lo dejó fuera en el debut liguero tras una lesión en pretemporada, mientras que la segunda, ocurrida en septiembre, le hizo perderse cuatro partidos. Ahora, cuando finalmente parecía asentado en el equipo, deberá volver a detener su progresión.

La baja de Sambi Lokonga supone un problema para García Pimienta, quien deberá reorganizar el mediocampo ante la ausencia del belga. Sin su presencia, el entrenador sevillista podría optar por una dupla en la medular con Sow y Óliver Torres, o incluso dar entrada a jugadores como Rakitic o Gueye para reforzar la zona.

Here’s how we line up for #SevillaFCBarça 👇 pic.twitter.com/R6WseKdoEm

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 9, 2025