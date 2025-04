En un momento crucial del calendario para el AC Milan, el equipo dirigido por Sérgio Conceição deberá afrontar un partido exigente ante Udinese sin una de sus principales promesas en ataque. Santiago Giménez, el joven delantero mexicano de 23 años, quedó descartado por una lesión muscular y no estará disponible este viernes en el Bluenergy Stadium, por la jornada 32 de la Serie A. El club milanés aún no confirmó plazos precisos, pero se estima que el goleador estará fuera de las canchas por algunas semanas.

All the way to Friuli we follow ❤️🖤#UdineseMilan #SempreMilan pic.twitter.com/JF283ZjRYm

— AC Milan (@acmilan) April 11, 2025