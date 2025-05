AC Milan enfrentará a Génova con una baja sensible en su plantilla: Tammy Abraham, el centrodelantero inglés de 27 años, no estará disponible para el compromiso del lunes debido a una molestia física que lo mantiene marginado del grupo principal. Aunque no se trata de una lesión de gravedad, el cuerpo médico del club ha optado por actuar con cautela.

En la lista oficial de convocados publicada por el club de cara al partido frente a Génova en el Stadio Luigi Ferraris, el nombre de Abraham brilló por su ausencia. La decisión fue tomada tras las sesiones de entrenamiento de la semana, en las que el jugador mostró signos de incomodidad física, obligando a los médicos a recomendar su resguardo.

Según fuentes cercanas a la institución, el delantero sufre una sobrecarga muscular que si bien no representa un riesgo mayor, podría agravarse si se fuerza su retorno antes de tiempo. Se estima que su recuperación tomará algunos días y que podría estar de regreso para el siguiente compromiso del Milan si no hay contratiempos.

Tammy Abraham llegó esta temporada a Milan con la responsabilidad de ser una pieza importante en la ofensiva del equipo dirigido por Sérgio Conceição. Su capacidad para fijar defensores, generar espacios y aportar goles lo han convertido en una opción valiosa en el ataque rossonero, especialmente en los partidos cerrados.

La ausencia del inglés obliga al técnico a modificar su estrategia ofensiva, probablemente confiando en Luka Jović o en el ingreso como titular de Santiago Giménez, quien ha mostrado buena adaptación cuando ha sido requerido desde el banco.

