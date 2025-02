¿Por qué no juega Víctor Guzmán frente al Forge FC por la vuelta de la CONCACAF Copa de Campeones? El defensor de Rayados no viajó con el equipo y su recuperación aún no tiene fecha definida.

Los Rayados de Monterrey enfrentarán este miércoles a Forge FC en el duelo de vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf, pero lo harán sin una de sus piezas clave en defensa. Víctor Guzmán, quien sufrió una lesión muscular en el último partido de Liga MX ante Necaxa, quedó fuera de la convocatoria y se perderá el encuentro en Canadá. Víctor Guzmán en las primeras etapas de su recuperación, estará fuera de 3 a 4 semanas. Lucas Ocampos ya trota en cancha y hace trabajos con balón, pero aún apartado del grupo. Debería volver en una semana más. pic.twitter.com/M5zPNBn1N0 — Samuel Luis 💎 (@SamuelLuisF) February 9, 2025 El técnico de Rayados, Martín Demichelis, confirmó en conferencia de prensa que Guzmán no realizó el viaje con el equipo debido a su molestia física. "El equipo no está definido para mañana, Víctor Guzmán tuvo un problema muscular y salvo él, viajamos todos. Algunos han tenido una gran carga de partidos", explicó el entrenador argentino. Una baja sensible para Rayados La ausencia de Guzmán se suma a la de otros jugadores importantes en la plantilla regiomontana. Lucas Ocampos, quien aún no ha debutado este semestre por lesión, sigue en recuperación, mientras que Carlos Salcedo está descartado para todo el torneo. Guzmán venía siendo un titular habitual en la defensa de Monterrey, con tres partidos disputados en el Clausura 2025 y 225 minutos jugados. Su ausencia obligará a Demichelis a modificar su línea defensiva en un partido en el que Rayados busca sellar su clasificación a la siguiente fase del torneo. El itinerario de Rayados Tras el compromiso en Canadá, el equipo regio viajará directamente a Ciudad Juárez, donde el próximo sábado 8 de febrero enfrentará a Bravos en la jornada 6 del Clausura 2025. Con apenas una victoria en cinco partidos del torneo local, Monterrey necesita recuperar la regularidad, y la baja de Guzmán representa un nuevo desafío en ese camino. ¡Un hospital en Monterrey! Víctor 'Toro' Guzmán se une a la lista de lesionados de Rayados https://t.co/XfBuo0LnFZ pic.twitter.com/ZQfElwEZXZ — La Afición (@laaficion) February 6, 2025 Por ahora, el defensor mexicano se mantiene en recuperación y aún no hay un tiempo estimado para su regreso a las canchas.