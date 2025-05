El choque entre Chelsea y Liverpool por una nueva jornada de la Premier League promete intensidad, vértigo y mucho en juego. Sin embargo, el foco en la previa no solo está en el once inicial, sino en dos nombres que sobresalen por su ausencia en el arranque: Alexis Mac Allister y Luis Díaz, dos de las figuras más desequilibrantes de los Reds, comenzarán el encuentro en el banco de suplentes. Una decisión que abre múltiples lecturas desde lo táctico.

El técnico neerlandés Arne Slot sorprendió en la previa al dejar fuera del once titular a Mac Allister y Luis Díaz, dos habituales fijos en su esquema ofensivo. Ambos estarán disponibles en el banco de suplentes, listos para ingresar como revulsivos en caso de que el partido lo exija.

El mediocampista argentino venía siendo clave en la generación de juego y equilibrio en la mitad de la cancha, mientras que el extremo colombiano ha sido uno de los más incisivos del equipo en esta temporada, sumando goles, asistencias y desborde constante.

La apuesta de Slot por un tridente ofensivo formado por Gakpo, Salah y Jota, con Curtis Jones, Endo y Elliott en el medio, sugiere un plan de presión alta y explosividad desde el arranque, dejando la carta de la creatividad y el desequilibrio para el complemento.

Por su parte, Chelsea, bajo la conducción del nuevo DT Enzo Maresca, propone una formación igualmente ofensiva en un 4-2-3-1 que combina juventud, técnica y transiciones rápidas. El mediocampo con Caicedo, Enzo Fernández y Lavia promete músculo y distribución, mientras que Cole Palmer y Pedro Neto buscarán conectar con Nicolas Jackson, el único punta.

El cuadro londinense necesita urgentemente afirmarse en la tabla tras una temporada irregular. Maresca sabe que sumar en casa ante un rival directo puede marcar un punto de inflexión en su proyecto.

