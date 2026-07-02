El debate futbolístico en las calles de Lisboa, Santo Domingo y todo el planeta ha alcanzado su punto más álgido. La Selección de Portugal arribó a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 portando la etiqueta de ser, libra por libra, una de las plantillas más profundas, talentosas y temibles en la historia de su nación. Con un mediocampo de ensueño custodiado por João Neves, Bruno Fernandes y Vitinha, complementado por la solidez defensiva de Rúben Dias y el desborde del considerado mejor lateral izquierdo del mundo, Nuno Mendes, los lusos tienen las herramientas para someter a cualquier rival.
Sin embargo, el engranaje colectivo dirigido por el español Roberto Martínez no ha terminado de encajar las piezas, y los focos apuntan directamente hacia su legendario capitán. A sus 41 años de edad, Cristiano Ronaldo ha comenzado a mostrar los inevitables signos del paso del tiempo, lo que ha desatado una ola de críticas internacionales que sugieren que el atacante del Al-Nassr debería asumir un rol secundario saliendo desde el banco de suplentes. Los detractores argumentan que la insistencia de mantener a CR7 los 90 minutos en cancha rompe la fluidez y el dinamismo ofensivo de un equipo que, a pesar de registrar unas notables 38 oportunidades claras de gol en la fase de grupos, lució desarticulado y plano en sus recientes empates ante la República Democrática del Congo (1-1) y Colombia (0-0).
Los datos fríos y la eterna comparativa mundialista
La estadística actual sitúa a Cristiano en una posición incómoda de cara a la ronda de los dieciseisavos de final. El atacante registra apenas dos anotaciones en tres compromisos disputados—ambas conseguidas en la goleada por 5-0 ante la débil Uzbekistán—, quedando considerablemente rezagado en la feroz carrera por la Bota de Oro de este 2026. La tabla de cañoneros se encuentra copada por la efectividad de su eterno némesis, Lionel Messi, quien lidera el torneo con 6 goles a bordo de la Albiceleste, igualado palmo a palmo por el francés Kylian Mbappé (6) y acechado por los 5 tantos del noruego Erling Haaland y el británico Harry Kane.
A pesar de la sequía en las citas ante rivales de peso, sentar o subestimar al hombre de los casi 975 goles profesionales y poseedor de cinco galardones del Balón de Oro representa una auténtica temeridad futbolística. El análisis visual de los compromisos de Portugal devela que el problema no es netamente de rendimiento individual; los extremos y volantes lusos suelen duplicar funciones en las mismas zonas del campo en lugar de abastecer con balones limpios al corazón del área, provocando que Cristiano apenas registrara dos toques de balón dentro del área rival en el choque definitivo ante los cafeteros.
El escenario ideal para el mito de los ‘Tres Leones’
Esta noche, en el BMO Field de Toronto, el destino pondrá a prueba el orgullo de la leyenda lusa ante una Croacia ultra competitiva comandada por Luka Modric. Este escenario de máxima tensión, donde el perdedor empacará sus maletas de forma definitiva, constituye el ecosistema donde el atacante portugués ha edificado su mito viviente a lo largo de 23 años de carrera profesional.
Si Roberto Martínez logra reactivar los circuitos creativos de Bernardo Silva y Bruno Fernandes para que asistan al ariete en el último tercio, Portugal recuperará de inmediato sus credenciales de favorito para asaltar la corona mundial. El planeta fútbol mantiene la respiración con la esperanza de que, al igual que Messi estira su vigencia en Sudamérica, su más grande rival histórico encuentre un último impulso de genialidad para estampar su firma en los octavos de final. Descontar a Cristiano Ronaldo antes de un partido de eliminación directa suele ser el error más caro del balompié mundial.