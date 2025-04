¿Por qué razón Jamie Vardy abandonará el Leicester City? Tras 13 años, casi 500 partidos y un título histórico, Jamie Vardy se despide de su casa futbolística buscando nuevos desafíos a sus 38 años

26/04/2025 · 09:24 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jamie Vardy pondrá fin a su legendaria etapa en el Leicester City al concluir la temporada actual. El club, ya condenado al descenso de la Premier League, confirmó este jueves la salida del delantero inglés, quien a lo largo de 13 años ha forjado un vínculo indeleble con la institución y la ciudad. Su legado, coronado con aquella histórica Premier League en 2016, quedará grabado para siempre en la memoria de los “Foxes”.

Una despedida obligada tras el ocaso deportivo del Leicester

El adiós de Vardy no es producto de una decisión repentina, sino del contexto que rodea al Leicester. El equipo, que llegó a tocar la gloria hace apenas unos años, ha vivido una caída estrepitosa esta temporada, hundido en el penúltimo lugar de la tabla con apenas 18 puntos. El descenso, confirmado antes de las jornadas finales, aceleró la reflexión de Vardy sobre su futuro inmediato.

En un emotivo mensaje difundido en sus redes sociales, el atacante reconoció lo difícil que fue llegar a esta resolución: “He estado aquí tanto tiempo que nunca imaginé tener que escribir esto. Leicester ha sido mi hogar, mi familia, mi vida durante 13 años. Pero ahora es momento de decir adiós”.

Vardy names his all-time LCFC XI 👀 pic.twitter.com/yW7Hw2MwGG — Leicester City (@LCFC) April 24, 2025

Un legado que trasciende los números

Vardy, de 38 años, cierra su etapa en Leicester con cifras impresionantes: 198 goles en 495 partidos oficiales. Pero su impacto va mucho más allá de las estadísticas. Fue el rostro visible del milagro deportivo más recordado de la era moderna, cuando, en 2016, el Leicester rompió todos los pronósticos (con apuestas de 5,000 a 1) para consagrarse campeón de la Premier League, de la mano de su dupla letal con Riyad Mahrez.

Además, el inglés contribuyó a levantar una FA Cup, una Community Shield y dos títulos de Championship. Su estilo aguerrido y su capacidad de resiliencia simbolizaron la esencia misma del club.

El presidente del Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, no escatimó elogios en su despedida: “Jamie es único. Es un jugador especial y una persona aún más especial. Ha dejado una huella imborrable en la historia de esta institución”.

Un final agridulce para un guerrero incansable

Aunque la historia de Vardy en Leicester es de grandeza, la última temporada no estuvo a la altura de su leyenda. Apenas siete goles en una campaña marcada por la irregularidad y la fragilidad colectiva. El propio Vardy admitió su pesar por despedirse en este contexto: “Lo que más lamento es no haber podido regalarle a los aficionados una temporada digna. No era así como quería cerrar mi etapa aquí”.

Sin embargo, el goleador dejó claro que su carrera no termina con esta partida. A sus 38 años, aún siente el fuego de la competencia: “Esto no es una jubilación. Quiero seguir jugando, seguir marcando goles. Espero que todavía haya varios más con el Leicester antes del final, y muchos más en el futuro”.

Un futuro aún abierto para la leyenda de los “Foxes”

La última función de Vardy con la camiseta azul será el 18 de mayo, ante el Ipswich Town, en lo que promete ser un emotivo cierre en el King Power Stadium. Aunque su destino inmediato aún no está definido, la certeza es que Jamie Vardy seguirá en los campos de fútbol, llevando su instinto goleador y su espíritu indomable allí donde el balón lo llame.

El Leicester, por su parte, empieza a asumir el desafío de reconstruirse sin su mayor emblema moderno. Una nueva era comienza en el club, pero la sombra de Vardy será eterna en las gradas, en los recuerdos y en la identidad misma de los “Foxes”.

Así se despide un ídolo forjado desde la adversidad, capaz de desafiar la lógica y escribir una de las páginas más épicas del fútbol inglés. Jamie Vardy no solo deja el Leicester: deja un legado que perdurará más allá de cualquier resultado, porque su nombre ya es sinónimo de hazaña, lucha y gloria.