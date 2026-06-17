El empate 1-1 de Portugal frente a la República Democrática del Congo ha dejado a la fanaticada portuguesa sumida en la indignación y ha abierto un debate inevitable en las oficinas de la prensa internacional. Más allá de la sorpresa que supuso ver al equipo número 46 del mundo arrebatarle dos puntos al vigente campeón de la UEFA Nations League, el verdadero foco de análisis está en la delantera. La incapacidad de Portugal para traducir un 75% de posesión en ocasiones claras expuso un plan de juego predecible y reavivó la gran pregunta: ¿Se atreverá Roberto Martínez a dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo?
Observar a Lionel Messi liderar la victoria de Argentina con un triplete participando en todo el circuito de juego obliga a mirar con objetividad la realidad de CR7. A sus 41 años, mantenerlo inamovible en el once inicial empieza a parecer más una obligación por estatus que una solución sobre el césped.
A continuación, analizamos las cuatro razones por las que la selección de Portugal necesita que su capitán comience el partido contra Uzbekistán desde el banco de suplentes:
1. Pérdida de movilidad y agilidad en el área
El peso de los años no perdona a nadie, ni siquiera al atleta más disciplinado de la historia. El Cristiano Ronaldo que trituraba defensas con desmarques explosivos ya no está. Ante el Congo se vio a un delantero estático, que pasó gran parte de los noventa minutos esperando el balón dentro del área y facilitando el trabajo de anticipación de los defensores africanos. Sin la resistencia ni la velocidad para generar sus propios espacios, su presencia reduce la fluidez del ataque luso.
2. Una dependencia que asfixia a sus compañeros
Cuando Ronaldo está en la cancha, el equipo sufre de una especie de obligación invisible: todos buscan habilitarlo con el centro perfecto. Esto distorsiona la naturaleza de los atacantes modernos de Portugal, que en lugar de buscar la mejor opción colectiva, fuerzan pases hacia su capitán. El fútbol actual exige delanteros que entren en circuito, que se asocien y generen juego para los demás, algo que la actual fisonomía de CR7 ya no le permite hacer con constancia.
3. Aprovechar la velocidad y el talento joven
Portugal cuenta con una de las plantillas más profundas del mundo. Mantener el esquema actual significa restarle protagonismo a la velocidad y el desborde de figuras como Pedro Neto, Rafael Leão, Bernardo Silva y Francisco Conceição. Al liberar el carril central, Roberto Martínez podría adelantar a Bruno Fernandes o dar entrada a Gonçalo Ramos, permitiendo que centrocampistas como Vitinha manejen la posesión con mayor libertad para alimentar un ataque mucho más dinámico, impredecible y vertical.
4. El valor de Cristiano como un revulsivo de élite
Dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo no significa borrar su impacto, sino utilizarlo con inteligencia estratégica. Con los defensas rivales desgastados en los últimos 30 minutos del partido, la experiencia, el olfato goleador y la energía dosificada de Ronaldo se convertirían en un arma secreta letal. Entrando desde el banco, el “Bicho” tendría escenarios mucho más favorables para castigar en el área sin lastrar el desgaste físico del equipo durante el arranque.
La mesa está puesta para el choque del próximo martes 23 de junio en Houston. Uzbekistán es un rival ordenado que no regalará espacios, y Portugal tiene demasiado talento como para limitar sus opciones ofensivas a forzar el gol de un solo hombre. Roberto Martínez tiene la palabra en los despachos tácticos: mantener la jerarquía o priorizar el funcionamiento colectivo del equipo.