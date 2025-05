¿Por que Rodrigo Garro está fora contra o América de Cali? O meia argentino sofre uma lesão no joelho e desfalca o Corinthians no importante duelo da Copa Sul-Americana. A equipe paulista perde uma de suas peças mais criativas em plena disputa pelo topo do Grupo C.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Em um momento decisivo da Copa Sul-Americana, o Corinthians recebeu uma notícia que obriga o técnico Dorival Júnior a repensar seu esquema ofensivo para o confronto diante do América de Cali: Rodrigo Garro, meia argentino de 27 anos, está fora do jogo devido a uma lesão no joelho, que o afastará dos gramados ao menos até meados de maio.

Lesão confirmada: Garro desfalca o Timão em duelo continental

Garro vinha sendo peça fundamental na articulação ofensiva do Corinthians, com destaque para sua visão de jogo, precisão nos passes e capacidade de quebrar linhas no terço final do campo. No entanto, o clube confirmou que o jogador sofreu uma lesão ligamentar no joelho, cuja recuperação será acompanhada semanalmente.

Apesar de não precisar de cirurgia, o processo de reabilitação exigirá tempo, e o meia ficará de fora de partidas importantes, incluindo o confronto direto desta terça-feira contra os colombianos.

Um vazio criativo difícil de preencher

A ausência de Garro representa muito mais do que a falta de um nome. Com ele em campo, o Corinthians ganhava fluidez entre meio e ataque, além de boas alternativas na bola parada e desequilíbrio frente a defesas compactas. A vaga poderá ser ocupada por André Carrillo, que traz velocidade, mas com um perfil tático distinto.

A comissão técnica busca soluções para manter o nível de competitividade da equipe. Contudo, num jogo em que o domínio da posse será decisivo, a ausência do argentino tira do Timão seu principal articulador.

Duelo direto pode definir o destino no Grupo C

O Corinthians recebe o América de Cali nesta terça-feira, na Neo Química Arena, em uma partida que pode ser crucial para o futuro de ambos na competição. Com 4 pontos, os brasileiros estão um atrás dos colombianos, e uma vitória em casa será fundamental para seguir vivo na briga pela liderança do grupo.

Sem Rodrigo Garro, o desafio aumenta para uma equipe que ainda busca regularidade ofensiva. Caberá a Dorival Júnior encontrar alternativas para manter o Corinthians competitivo e vivo na luta por uma vaga na próxima fase.